Ambientazo entre huevos y pochas

Si el origen de la receta del zurracapote, atribuido en Calahorra a la peña Philips, no deja de ser un dilema, el de la cebolla en la tortilla de patata no es para menos. De hecho, ni el jurado del 16 concurso que organizó este miércoles la peña Riojana en las fiestas tenía una opinión unánime. «Para mí debe llevar cebolla, estar jugosa y uniforme», aseguraba el laureado cocinero calagurritano Miguel Espinosa, quien junto a los reyes de la peña, Alba Díez y Jorge Alonso; Roberto Alfaro y Tota tenía en su mano la elección de la mejor tortilla de patata de los festejos de Calahorra. «A mí me gusta sin cebolla y que quede un poco líquida», opinaba la reina de la Riojana, en contra de Roberto y Tota para los que la cebolla no puede faltar entre los ingredientes.

El concurso gastronómico de los peñistas del blusón azul («el primero de tortilla que creo se hizo en La Rioja», añadía Tota como detalle) duplicó sus dimensiones al trasladarse del Mercadal a la plaza del Raso. El cambio de ubicación permitió ampliar la participación hasta los 40 concursantes. «Lo hemos tenido que ampliar porque había gente que hasta se enfadaba, ya que nunca conseguía plaza para apuntarse», explicaba Tota.

Y aunque para gustos colores, el jurado llegó a un acuerdo para proclamar las tortillas de patata de premio en estas celebraciones. El título de 'number one', entre las cuarenta presentadas, se lo llevó la de Palmira y Paula, mientras que Hugo y Coral consiguieron el segundo premio y Toni e Irene, el tercero.

El concurso de pochas del Hambre contó con 13 participantes y el de tortilla de patata se amplió hasta los 40

El concurso gastronómico de La Riojana no era el único que se disputaba en el Raso. Al mismo tiempo la peña El Hambre ponía a prueba las habilidades culinarias de trece cuadrillas con un producto tan característico del campo calagurritano como son las pochas.

Así, mientras en una lado de la plaza cuarenta parejas pelaban patatas y batían huevos, en el otro se cocía la 'pochada'. «Menudo ambientazo, decían en la fila para hacerse con una de las raciones de pochas preparadas por el Hambre para la degustación paralela al concurso. Detrás, asentía un pequeño grupo de familias, que abría el apetito con los pinchos de tortilla que también repartía la Riojana.

Hambre, desde luego, este miércoles nadie pasó. Porque si no había suficiente con las pochas y la tortilla, allí estaba en el Mercadal la Concejalía de Personas Mayores repartiendo a manos llenas raciones de empanada. «Hemos preparado 600, pero le hemos dicho a Gabi (el cocinero calagurritano Gabriel Pérez) que nos traiga más», aseguraba la concejala Isabel Sáenz, mientras partía la empanada. Al final se entregaron 700 porciones.

Quien también preparó por la mañana un ambiente de lujo en las fiestas fue la Philips con su 'Baile de la bombilla'. Una cita que este año se trasladó del Casino Principal al Hotel Ciudad de Calahorra, y en la que la charanga de la peña hizo lo que mejor sabe hacer: poner al público en pie para mover hasta el último músculo.

Para bailar agarrados sonaban entonces, en el kiosco del Mercadal, los pasodobles de la Banda Municipal de Música de Calahorra. Otro de los clásicos de la 'play list' de cualquier fiesta, que servían de música de fondo para los chavales que se concentraban en pensar estrategias para ganar las partidas de las simultáneas de ajedrez que el club calagurritano de este deporte organizó en el Mercadal. De esta manera, una jornada más el programa de actos de los festejos dejó claro que quien se aburre en Calahorra es porque quiere.

