Noche mágica en Calahorra

La segunda noche de las fiestas calagurritanas llenó de público la plaza del Raso y sus aledaños durante un espectáculo que siempre atrae con una mezcla de emoción y miedo por el fuego. En este caso, Xarxa Teatre representó la 'Nit mágica', un ritual festivo pirotécnico (así lo describen) con el que está recorriendo diferentes lugares del país.

La 'Nit mágica' pretende introducir al espectador en las fiestas populares de Valencia a través de la pirotecnia con los toros de fuego y otros elementos. La gente acudió intentando protegerse con mantas, telas y cartones mientras acompañaba en su recorrido a los personajes por El Raso, las calles Santiago, Raón, Sol, Grande y vuelta a El Raso, desde las 23.00 horas. Una vez allí la pirotecnia continuó y una traca dio paso a un fuego que se dirigió al escenario situado junto a la fachada de la iglesia de Santiago donde encendió el último montaje de fuegos de artificio para terminar con el aplauso general de los asistentes.

Había pasado una hora y, sin descanso, las luces de la plaza se apagaron y dieron paso a las del escenario principal junto al Mercado de Abastos donde comenzó el concierto 'Me cuesta tanto olvidarte' de homenaje al grupo de pop Mecano, un proyecto que cuenta con la cantante y actriz Belén Alcarcón al frente. Con su voz tenue, varios cambios de vestuario, interpretación vocal y gestual, así como el gran parecido con Ana Torroja, la cantante de Mecano, 'Me cuesta tanto olvidarte' repasó clásicos del trío madrileño como 'Un año más', 'Hijo de la luna', 'Cruz de navajas', 'Haway, Bombay', 'El 7 de septiembre' (que se transformó en el 26 de agosto como un guiño a este concierto, el primero de este proyecto en La Rioja), 'Una rosa es una rosa', entre otros.

Para finalizar la banda tocó 'Mujer contra mujer' y un popurri con partes de varias canciones como 'Ay que pesado', 'Maquillaje', 'Aire' y 'Me cuesta tanto olvidarte', para después hacerse la fotografía desde el escenario con todo el público de fondo.

Las canciones de Mecano dejaron de sonar y muy cerca de la plaza del Raso, en el aparcamiento de la calle Coliceo, había otro pequeño tablado frente a la Peña El Sol donde esta ofreció el evento 'II Queenight' con Bárbara, la reina de la pantaloneta, que estuvo acompañada por otros dos artistas y no paró de interactuar con el público, actuando entre la gente y animando a bailar. Al final la drag riojana y sus compañeros, subieron a los reyes de la Peña El Sol, Rubén Gómez y Elisa Sanz, para ofrecer con ellos una última canción.

