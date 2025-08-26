El mejor brebaje de las fiestas es azul

Una de las paellas cocinada por la peña Calagurritana, en el Raso, para la degustación de su concurso gastronómico.

Isabel Álvarez Calahorra Martes, 26 de agosto 2025, 21:55 | Actualizado 23:01h.

Dice la IA, y cuidado que ahí nos metemos en terreno pantanoso, que el zurracapote tiene su origen en la peña Philips de Calahorra. Y es que la autoría de la creación de esta popular bebida, fermentada a base de vino, melocotón y limón, siempre levanta ampollas entre las regiones en las que tradicionalmente se consume (La Rioja, Navarra y País Vasco). De dónde salió la primera receta parece que no está claro, pero lo que desde este martes es incuestionable es que el mejor brebaje de las fiestas de Calahorra de este año es el de la peña Riojana.

Al menos así lo decidieron los reyes y reinas de las distintas peñas de la ciudad como miembros del jurado del concurso de zurracapote elaborado por estas asociaciones para esta semana festiva. La Riojana, que ya el lunes se hizo con el primer premio del certamen de carrozas, hacía doblete con esta distinción. Aunque los peñistas del blusón azul ya había podía intuir que este año el zurrapote les había salido muy 'top'. «Nos quedamos sin nada en el cuarto, y eso que hicimos 300 litros», decían entre risas desde esta peña al recoger el trofeo.



El concurso, celebrado en el paseo de Mercadal, contó además con la visita del presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, y de uno de los calagurritanos más conocidos fuera de la ciudad, como es el actor Nacho Guerreros, quien siempre saca unos días para disfrutar de las fiestas con su peña, la Calagurritana. Ambos se convertían en el foco de las cámaras. Aunque a Capellán, al haber elegido presidir una comunidad autónoma y no una de plató de televisión, nadie le pedía selfis ni autógrafos. Sin embargo, Nacho Guerreros, como siempre que visita su ciudad natal, se dejó fotografiar con todo quisqui en terrazas, bares y actos festeros. Por otro lado, las citas gastronómicas se llevaron ayer la palma; algo que no sorprende en cualquier celebración riojana.

Principales actos para el miércoles 09 30 horas. Tercer encierro de reses bravas con la ganadería Enrique Domínguez.

11 00 horas. Concurso de tortilla de patata de la peña Riojana en la plaza del Raso.

11 00 horas. Concurso de pochas de la peña El Hambre en la plaza del Raso.

12 00 horas. Salida de la comparsa de gigantes y cabezudos.

12 00 horas. Degustación de empanada en el centro de participación activa.

12 00 horas. Baile de la bombilla de la peña Philips en el Hotel Ciudad de Calahorra.

13 00 horas. Concierto de la Banda Municipal de Música en el kiosco del Mercadal 'Homenaje al pasodoble'.

18 00 horas. Espectáculo bullfighters en la plaza de toros.

20 30 horas. 'Tozudo hasta el final' en el teatro Ideal.

23 00 horas. Espectáculo piromusical en la prolongación de Valvanera con la Pirotecnia Zaragozana.

00 00 horas. Actuación de la orquesta La Mundial en la plaza del Raso.

La mañana estuvo marcada sobre todo por los concursos. MasterChef todavía no ha estrenado nueva temporada y se notaba que más de uno tenía ganas de demostrar su habilidad con los fogones.

En la peña La Moza se retaron con un clásico riojano, el lomo con pimientos; mientras que la Calagurritana hizo saborear la costa valenciana con su típica paella. Un total de 24 cuadrillas se apuntaron a la prueba de esta peña, que terminó con una degustación para todo el público en la plaza del Raso.

Algunos ya venían 'entrenados' del paseo de Mercadal, donde la Riojana hizo gala de su choricillo escaldado. Para darle el visto bueno, sus peñistas echaron mano de su reina y rey de las fiestas, Alba Díez y Jorge Alonso, quienes fueron los primeros en hincarle el diente al producto.

Pero la paella de la Calagurritana no fue lo único que hizo soñar con la costa valenciana a quienes por nada del mundo cambian la playa por las fiestas de Calahorra. La mascletá mixta, a mediodía en la glorieta de Quintiliano, acercó a la ciudad la cultura de las tracas y los petardos. Eso sí, este año llegó no de Valencia sino de la Pirotecnia Zaragozana. Un detalle que se le pasaba a más de uno entre el público. «Parece que explote el mundo. Es que los valencianos son de mucho ruido y pocas luces», decía uno de los espectadores a varios niños a los que acompañaba. La jornada, la segunda de las fiestas, guardaba para la noche otra cita pirotécnica que nunca defrauda, como es el espectáculo de correfoc de la compañía Xarxa Teatre.

Este miércoles la pirotecnia reserva un clásico de las fiestas calagurritanas: los fuegos piromusicales. La cita tendrá lugar, como es habitual, en la prolongación de la avenida de Valvanera a las once de la noche.

