SANDA SAINZ
Rincón de Olivedo

460 caminantes contra el cáncer en Las Casas

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:30

La tercera marcha contra el cáncer de Rincón de Olivedo (Las Casas) contó este sábado con 460 inscritos. Este año el recorrido varió. Tuvo 6,1 kilómetros por el camino de Valdecajal, hacia el polígono de La Rate y regreso. Incluyó avituallamiento, sorteo de lotes y estuvo organizada por la AECC de La Rioja y Merche Garijo, ayudados por diez voluntarios. La iniciativa se enmarca en la cuarta Feria Gastro Enológica y Tradicional del Alhama-Linares.

Este sábado también se llevó a cabo la jornada del vino en la calle y el viernes hubo tostadas, encendido de luces y cata de vino y chocolate con el aforo completo (50 personas). Hoy se celebra el 'Día de la matanza', con despiece, pinchos, concurso de queso y de postres y sorteo.

