Adivina qué grupos vendrán a Actual 2018 y gana un abono Si aciertas dos de los grupos que darán conciertos en las noches del 4, 5 y 6, entrarás en el sorteo de uno de los tres abonos que están en juego

El mes pasado, los organizadores de Actual se pusieron nostálgicos y llenaron sus redes sociales con los grandes conciertos que han pasado por el festival con más solera del panorama riojano. Que si Delafé, Aviador Dro, Siete Notas-Siete colores, Los Enemigos... los que mueven la página en internet no han parado. Todo quizá para animar la preventa ciega de los abonos.

Pero el jueves pasado las tornas cambiaron. El 'community manager' de Actual se levantó de buen humor y deleitó a los seguidores con uno de los temas más populares de Los Planetas.

Y claro, Internet, donde los sueños y deseos pueden expresarse fácilmente a golpe de teclado, hizo que la bola empezara a crecer. Muchos interpretaron que era un aviso de que este año la banda granaína vendría a deleitar a su público riojano fiel. Que están de gira, que han sido cabeza de cartel en casi todos los festivales importantes de este verano y que va siendo hora de que vuelvan...

La gente por soñar y pedir... que no quede.

Pues pidamos. Vamos a hacer una porra festivalera de esas que tanto gustan a la gente que lleva pulseras en sus muñecas y que se enfadan cuando no consigue que su grupo favorito actúe en el festival al que va a acudir.

Si estás atinado y aciertas dos de los grupos que actuarán en las noches de 4, 5 y 6 de enero en el palacio de los Deportes entrarás en el sorteo de uno de los tres abonos que están en juego. Solo tienes que poner tus dos opciones en el formulario y seguirnos en Facebook. El concurso está abierto hasta este jueves 16 de noviembre a las 10 AM y daremos a conocer los ganadores una vez que se conozca el cartel completo de las noches del festival (no sabemos todavía cuándo será).

Participa Di dos grupos y entra en el sorteo

Y nosotros no vamos a ser menos (aunque no concursamos). Y teniendo en cuenta cómo está el panorama musical patrio... aquí van unas sugerencias de lo que pude venir a darlo todo en enero. ¿Daremos en el clavo? Eso no lo sabemos. Pero al menos nos divertimos imaginando.

La Bien Querida: Ya vino a Actual hace unos años en formato acústico. Acaba de sacar disco con buenas críticas. Ya tocó este verano en el Muwi. Pero lo hizo en acústico y en Logroño no lo ha hecho todavía en un escenario grande... igual va siendo hora de que demuestre lo que sabe hacer.

Los Planetas: Han dado mucho que hablar este verano demostrando por qué es una de las bandas más importantes, influyentes y necesarias en la música de este país. Su último disco es perfecto para tocar en directo y combinar lo que a ellos les gusta... ser diferentes y dar calidad en el escenario... Eso sí.. si Jota tiene un buen día.

C Tangana: El Trap es lo que se lleva ahora. Y este muchacho que ha sido capaz de que todo el mundo baile canciones más cercanas al reggeaton sin prejuicios es muy buena baza para contentar al público de masas y al que busca algo diferente. ¿Problema? Que su caché debe estar por las nubes desde que su cara cubre fachadas en la Gran Vía de Madrid y se lo rifan las radiofórmulas... Pero por pedir...

Vetusta Morla: Sería un clásico ya en Actual. La apuesta segura del festival como lo ha sido Love of Lesbian. Porque se sabe que Vetusta Morla es señal de agotar entradas. Y más ahora que han sacado nuevo disco y hasta los informativos lo sacan como noticia. Vetusta no es arriesgar, es apostar por lo fácil. Que bueno... a veces también hay que hacerlo.

Delorean: Los vascos si que es algo que llevaría a Actual a recuperar su idea de traer cosas diferentes y novedosas. Porque se acaban de cascar un nuevo disco que homenajea a Mikel Laboa con su sonido tan característico. Es algo no apto para todos los públicos, pero sin duda no va a dejar a nadie indiferente.

Rosalia: La nueva cantaora es una joya que se hace necesaria en el festival. Porque esta chica catalana tiene una forma de hacer e interpretar que va a dar mucho que hablar. Si hasta Almodovar se ha declarado fan ultraférrimo... Seguro que la vemos en su próxima película. Por eso igual es necesario que los actualeros la conozcan pronto. Para no dejar de estar en la vanguardia musical.

Lori Meyers: El otro grupo granaíno que podría dar mucho que hablar en Logroño ha sacado disco este año. Y su directo siempre es un acierto. Vale que han estado en Arnedo este verano, pero a falta de Love Of Lesbian es un grupo que puede sustituir fácilmente ese espectro musical.

Los Punsetes: Los madrileños no han estado Actual y eso no es justo. Porque sus letras, su puesta en escena, su retranca es tan irrevente como necesaria. Su último disco esta todavía calentito y siguen de gira. Sería algo diferente y bueno para dar otro aire al festival.

Espanto: Que hay que hacer patria propia. Espanto debería tener un hueco de una vez en el festival más influyente de la región. ¿Por qué todavía no han tocado? Soñemos con ello.

Luis Brea: En directo, junto a El Miedo, son pura energía.

Búnbury: El cantante y compositos acaba de sacar 'Expectativas' y su gira está a punto de empezar. Ya vino al Actual en el 2005, y esta podría ser una buena ocasión para volver a llenar el Palacio con su nueva propuesta.

Viva suecia: Se han recorrido todo el panorama festivalero nacional y han triunfado. El 27 de octubre reeditaron en CD su segundo disco 'Otros Principios Fundamentales' con dos temas nuevos.

Havoc: El pop de guitarras en castellano tiene un firme aspirante a reconquistar territorios y revitalizar el género que en los 90 vivió su momento de gloria.

Nunatak: Otro grupo que ha salido de Murcia y que está llegando rápido al público. Han pasado por varios festivales grandes este verano y ahora están tocado en alguna sala más pequeña.

Ahora toca apostar. ¿Os convence alguno de estos? Tenéis alguna idea mejor... Pues va siendo hora de apostar.