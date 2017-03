«La corresponsabilidad con la pareja es clave para poder crecer profesionalmente»

María Miró -desde septiembre del año pasado, directora de Gas Natural para La Rioja, Navarra y Aragón- es una de las mujeres riojanas que ocupan cargos de responsabilidad en la empresa privada riojana.

¿Ha tenido dificultades por ser mujer a lo largo de su trayectoria profesional?

La verdad es que no. Llevo once años en la empresa y he cambiado varias veces de puesto, pero siempre ha sido como una promoción y la verdad es que todo han sido facilidades.

¿Con todo tipo de compañeros varones? Parece que los más jóvenes tienen interiorizado el concepto de igualdad frente a la generación más veterana...

No, no. No me he encontrado en ninguna situación en la que me haya visto afectada por ello.

¿Es capaz de conciliar su vida laboral y familiar?

Sí, lo consigo. A diferencia de otras mujeres no tengo hijos, lo que en teoría lo hace más sencillo. Además mi pareja comparte conmigo las responsabilidades del hogar.

¿Su empresa favorece la conciliación?

Creo que sí. Hay distintas herramientas para facilitarlo, tanto para hombres como para mujeres, como la flexibilidad horaria y las reducciones de jornada, entre otras.

¿Sobre la mujer sigue recayendo el rol del cuidado de la familia?

Por desgracia, sí. En España continúa siendo una responsabilidad que recae sobre las mujeres de forma mayoritaria. Esto es algo que tenemos que ir cambiando entre todos. Estas obligaciones que tenemos fuera del ámbito laboral se tienen que repartir y debe existir una corresponsabilidad dentro de una pareja para que la conciliación sea posible y la mujer pueda acceder a puestos en los que crecer y desarrollarse personalmente.

¿Qué es lo mejor de ser directiva?

Lo que más me gusta es poder formar parte de un equipo y liderarlo. Y cuando hablo de liderar me refiero a poder motivar a la gente, conseguir que se trabaje a gusto y alcanzar los objetivos, que al final es lo que se nos pide.

Lleva medio año al frente de la dirección de Gas Natural en La Rioja, ¿qué tal la experiencia?

La verdad es que muy bien. Se trabaja estupendamente, el equipo es excepcional y la relación con las empresas y las administraciones públicas es fantástica.

En su gerencia también están Navarra y Aragón.

Sí. Hay que saber compaginar las tres zonas, pero se llega bien.