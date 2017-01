En el minuto 75 del encuentro disputado el pasado domingo entre el Arnedo y la Unión Deportiva Logroñés Promesas en Sendero, el colegiado de la contienda se dirigió al delegado del conjunto local, Alfonso Martínez, para informarle que desde la grada situada a la espalda de una de sus asistentes, A. C., se estaban vertiendo insultos de carácter machista hacia ella. Concretamente, en el acta se reflejan cuatro frases: "Vaya pelo tienes, pareces una gitana", "Te has equivocado asistente, bueno no, asistenta, como la chacha de casa", "Joder, has venido depilada a arbitrar" y "Vaya culopollo tienes".

Desde el seno de la entidad riojabajeña se explica que ante la llamada de atención del árbitro, Eduardo Escribano, tanto el delegado del club como el presidente acudieron al sector indicado para pedir que cesaran los insultos. “Pero ellos decían que no le habían dicho nada a la asistente”, explica el máximo mandatario del Arnedo, Ildefonso Ruiz, que deja clara su posición ante los hechos. “Nosotros estamos en contra de los insultos de cualquier tipo”, sentencia. Además, Ruiz asegura que se va a poner en contacto con esos aficionados para hablar con ellos, intentar aclarar lo sucedido y, si procede y se logra identificar a los culpables de estos hechos, castigarles “con una sanción ejemplar”. “Si les tenemos que echar de socios, lo haremos”, afirma el presidente del club.

También desde la Unión Deportiva Logroñés se ha emitido un comunicado en el que se muestra “el total rechazo” hacia “este incidente en el que una colegiada ha sufrido una actitud totalmente ajena a los valores que el deporte encarna y representa”. La entidad blanquirroja se muestra, asimismo, en contra de cualquier actitud que incite al odio y a la violencia y manifiesta su certeza en que los responsables “no representan al CD Arnedo ni a su afición, así como tampoco a la afición al fútbol en La Rioja”. Por último, desde la UDL se muestran dispuestos a colaborar para terminar con este tipo de “condenables” sucesos. “La UD Logroñés quiere manifestar su voluntad de colaborar en todo lo posible para que de la mano de la Federación Riojana de Fútbol y de los demás equipos que componen la misma, luchemos para erradicar cualquier discriminación por condición o género de nuestros terrenos de juego”, finaliza el comunicado.