Médicos ante «una guerra»

¿Quién no salió a aplaudir por la ventana en los peores días del covid? Los confinados reconocíamos así la entrega y el sacrificio de todos los profesionales sanitarios, especialmente los médicos, ante una crisis que puso a España (y a la humanidad) al borde del abismo. En aquellas jornadas tan negras (con cientos de muertos cada día), ellos arrojaron un rayo de luz que finalmente permitió vencer al virus. 125 médicos se quedaron en el camino.

La más joven se llamaba Sara Bravo, tenía solo 28 años y falleció en acto de servicio tras contagiarse en un centro de salud de Cuenca, entregada a sus pacientes, sin horas, desbordada y exhausta, igual que sucedía en los hospitales, ante una situación desconocida y desconcertante que nadie imaginó que iba a ser tan letal y devastadora.

Tomás Cobo (Santander, 63 años), que desde 2021 preside la Organización Médica Colegial (OMC), que agrupa a todos los colegios de médicos de España, trabajaba como anestesista en la capital cántabra (hoy sigue a pie de quirófano) y sostiene que él y sus compañeros cumplieron con su compromiso deontológico. «Hicimos lo que teníamos que hacer, que es estar al lado de los pacientes, y en muchas ocasiones sin la protección necesaria y sin salvaguardar nuestra propia salud. De ahí esos 125 compañeros que se dejaron la vida trabajando», rememora.

Cinco años después, Cobo lamenta lo poco que se ha aprendido de lo sucedido y la progresiva vuelta «a la vieja anormalidad». En la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados, la OMC propuso hasta 45 medidas. Muy pocas son realidad, entre ellas la más necesaria para afrontar futuras pandemias: la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que pese a las buenas palabras de Sanidad no acaba de salir adelante. Las mejoras en atención primaria y en medicina preventiva son otras reivindicaciones pendientes, igual que la seguridad, «porque paradójicamente después de todos aquellos aplausos, las agresiones siguen aumentando», advierte el presidente de los médicos.

La covid tensionó como nunca el Sistema Nacional de Salud, que en una primera fase, que Cobo denomina «de defensa», hizo lo que pudo «sin carta de navegación» ante un virus desconocido. Y en una segunda fase «de ataque», cuando se da con la tecla de las vacunas, funcionó de forma ejemplar. «España estuvo en el pódium de todos los países del mundo».

Con todo, aquellas jornadas hospitalarias sin descanso, con el consiguiente agotamiento físico y mental, acabaron pasando factura a los profesionales en forma de ansiedad, depresión, estrés postraumático y 'burnout', el síndrome de estar quemado por el cansancio y el desgaste emocional. De hecho, el 30% de los médicos se jubilarían ya si pudieran, «y esto tiene su importancia en una profesión que es puramente vocacional», señala Cobo, que prefiere no echar la vista atrás «porque viví situaciones de mucha tristeza». Él se queda con el aprendizaje que le dejó la pandemia: «Hemos aprendido lo importante que es trabajar unidos por sostener nuestro modelo sanitario, que es pilar y eje de la justicia social», resume.

Médicos aislados

Durante la pandemia, todos los médicos, prácticamente sin distinción de especialidad, se volcaron en tratar de frenar un virus que se propagaba a velocidad imparable y con índices de mortalidad desbocados. Pero fueron los internistas a quienes les tocó lidiar con la mayoría de los ingresos hospitalarios. Elena Múñez (Madrid, 51 años), internista en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda y portavoz del grupo de enfermedades infecciosas de la Sociedad de Medicina Interna (SEMI), recuerda que había que tomar decisiones rápidas y al margen de los protocolos establecidos. «Teníamos que adaptarnos a lo que iba viniendo, porque cada mañana se desbordaba todo lo planificado la noche anterior».

La doctora confiesa que vivió lo más parecido a «una medicina de guerra». «Era la primera vez que me encontraba con que no teníamos suficiente medicación y que había que seleccionar a los pacientes que se podían beneficiar de unos fármacos que tampoco sabíamos muy bien si iban a ser útiles. Los pacientes empeoraban rápidamente y no teníamos suficientes camas de UCI... Nos enfrentábamos a una enfermedad que no conocíamos y después de larguísimas jornadas teníamos que estudiar para ver qué podíamos hacer. Fue bastante agotador, la verdad. Yo siempre digo que me ha quitado meses de vida», afirma.

Sin saber muy bien la magnitud de lo que ocurría dentro de los hospitales durante el confinamiento, los ciudadanos recompensábamos la entrega de los profesionales sanitarios con los aplausos de las ocho de la tarde. «Yo los agradecí muchísimo, pero casi nunca los pude oír porque a esa hora no podía asomarme a ningún sitio», cuenta Múñez. En su hospital recibían lotes de comida con desayunos, dulces caseros y paellas que les llegaban de restaurantes y particulares que querían aportar su ayuda. «Hubo muchísima generosidad, pero también vivimos lo contrario», dice la internista en referencia al «miedo» a cruzarse con un médico en el vecindario por temor al contagio. «Muchos compañeros se tuvieron que ir a hoteles y después de lo que vivíamos cada día en el hospital, aislarte en una habitación era muy duro».

La doctora tiene la sensación de que, como país, «no hemos aprendido mucho de la pandemia», le da rabia «la vuelta a lo mismo sin enfrentar los problemas comunes de forma común» y le apena que, tras ser ejemplo en la vacunación, «las tasas hayan bajado muchísimo». «No estoy segura de que estemos más preparados ante otra pandemia».

