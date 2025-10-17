LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Detenido en Palma por acuchillar en el cuello a su mujer

La víctima ha sido trasladada al hospital para ser intervenida de las heridas sufridas

EP

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:46

Comenta

La Policía Local de Alcúdia ha detenido a un hombre por presuntamente haber acuchillado en el cuello a su mujer en el Port d'Alcúdia.

Fuentes policiales han explicado que el aviso por la agresión se ha producido a primera hora de este viernes, alrededor de las 07.20 horas.

Al parecer, el hombre ha agredido a su mujer en el cuello con un cuchillo de cocina, según ha publicado el diario 'Última hora' y han confirmado las mismas fuentes. El arrestado ha sido puesto a disposición de la Guardia Civil del puerto de Pollença.

La víctima ha sido trasladada al hospital de Inca para ser intervenida de las heridas sufridas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Por La Rioja estrena sede y abre un nuevo ciclo «con una dirección más marcada»
  2. 2 El crimen de Los Lirios, a las puertas de ser juzgado, cinco años después
  3. 3 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  4. 4 Un error en el envío de un correo electrónico revela la investigación a un sacerdote por conductas sexuales inmorales
  5. 5

    Avanzare crece con la compra de Plásticos Karey, invierte diez millones y creará 30 empleos
  6. 6

    La metamorfosis comercial de Juan XXIII
  7. 7 Trabajo, talento y compromiso
  8. 8

    El riojano Mario Losantos sigue con su política de comprar naves en Estados Unidos para alquilar a Amazon
  9. 9 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  10. 10 UGT denuncia el bloqueo de diez ambulancias por la saturación de Urgencias del San Pedro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Detenido en Palma por acuchillar en el cuello a su mujer

Detenido en Palma por acuchillar en el cuello a su mujer