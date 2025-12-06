Comenta Compartir

A raíz del deficiente funcionamiento de nuestro Servicio Riojano de Salud, acudo a consulta privada por urgencias, donde me instan a que solicite a mi ... médico de cabecera cuanto antes para una pequeña intervención, cosa que hago al día siguiente (24 de abril de 2025). Ese mismo día se me da cita para que acuda al Carpa tres meses y un día después (25 de julio). Allí el cirujano que me ve me comunica que después del verano me llamarán a fin de hacerme lo necesario. En noviembre recibí llamada del San Pedro en la que me dicen, eso sí, muy amablemente, que existe la opción de ser operado en Los Manzanos enseguida. Después de enfadarme bien de gana, se me insta a que decida, porque si no, caerá sobre mí el peso de la lista de espera otra vez. Al sentirme chantajeado, vuelvo a enfadarme aún más, pero de nada sirve ya que tengo que aceptar sus recomendaciones, a peligro de que el mal que tenían que extirparme empeorara, amén del plazo de la dichosa lista esa. En estas estábamos cuando el pasado lunes 1de diciembre, a plena satisfacción, hicieron lo que nuestro sistema público debería haber hecho sin tanta dilación ni espera. ¿Esta es la sanidad pública que tenemos tras tantos años de contribuir y hacia la que parece ser nos quieren llevar con orejeras esos dirigentes, que deberían ser más diligentes con las cosas del común? ¿Este es el respeto que nos tienen a los contribuyentes?

