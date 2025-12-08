Modernizar el ferrocarril

Comenta Compartir

Al fin, el Ministerio opta por la modernización del actual trayecto ferroviario entre Logroño y Miranda de Ebro, descartando la opción propiciada por el gobierno ... de Andreu en 2021. Su director general de Infraestructuras, el 31 de julio del 22 declaraba a Diario LA RIOJA que... «la propuesta por Pancorbo está muy trabajada, es muy ambiciosa, y además se ha consensuado con todo el mundo», estimando su coste entre 850/900 millones de euros. En este sentido, la actual delegada del Gobierno lo elevaba hasta la friolera de 1.500 millones. Menos mal que estaba muy trabajada, tampoco que fuera consensuada unánimemente: no todas organizaciones firmaron aquel acuerdo (la UAGR apostaba por modernizar el actual trazado, y no empezar de cero, con el rechazo frontal de los pueblos afectados, que verían devastados sus cultivos). Bienvenida sea la noticia, que opta por actualizar una línea de 1863, proyectada entre los meandros del río y la montaña, dando paso al actual camino de hierro, siendo su valedor Espartero. Ahora, toca tender viaductos, perforar túneles y rectificar los tramos necesarios, para conformar una línea de Altas Prestaciones, con el menor impacto ambiental posible, que siempre lo habrá. Mientras, la aventura de Pancorbo afectaba al 100% del recorrido. Sobre el papel, la más interesante de las alternativas propuestas, es la 4, con un gran tramo de nueva factura, y un coste asumible de 400 millones euros, no el disparate de los 1.300 o 1.500 (según fuentes) del proyecto felizmente descartado. Sumamos otra legislatura y media perdida, hay que acelerar los procedimientos para ver las máquinas obrando sobre el terreno después de más de dos decenios de propuestas estériles.

Carlos Martínez Larringan

