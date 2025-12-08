La Rioja ha registrado hasta 36 terremotos «importantes» desde que hay registros

Ocurrió por la noche, era el 18 de febrero de 1929, y la tierra comenzó a temblar bajo los pies. Un terremoto con epicentro en ... las cercanías de Turruncún se dejó notar en toda La Rioja Baja, pero también se sintió en Burgos y en Zaragoza. Aquel movimiento, que aceleró la despoblación de esta localidad, ha sido hasta el momento el seísmo de mayor intensidad registrado en esta comunidad en los últimos cien años, la misma que en 2011 redujo a escombros buena parte del municipio murciano de Lorca y dejó nueve fallecidos. Después vinieron otros, como el de Aguilar del Río Alhama el 3 de septiembre de 1961, que alcanzó una magnitud de 4,6, el segundo mayor en este territorio. Desde entonces, la tierra ha temblado en varios municipios, pero nunca de la forma que lo hicieron entonces.

Si nos vamos más atrás y no nos ceñimos exclusivamente a los últimos cien años, de acuerdo con el registro histórico del Instituto Geográfico Nacional, desde 1817 se han contabilizado en esta comunidad 36 terremotos que califican de importantes, aunque sólo unos pocos han superado la magnitud 3 en la escala de richter. De todos ellos, el de Arnedillo en 1817 es, sin duda, el peor seísmo documentado de la historia de la región. Se le atribuye una intensidad de VII-VIII, que en la escala de richter equivaldría a un temblor de entre 6,1 y 6,9 grados. Las consecuencias, que aún son visibles en las grietas de monasterio de Nuestra Señora de Vico de Arnedo, fueron catastróficas para el municipio de Préjano, donde sólo 16 de sus 200 casas quedaron habitables, y en Calahorra, los desprendimientos de piedra obligaron al cierre de la catedral. En los siguientes meses se registraron hasta 16 réplicas.

En el último lustro

En los últimos cinco años, el seísmo de mayor intensidad se localizó en Anguiano. Era el 22 de febrero de 2020, apenas unos días antes de que comenzara el primero de los estados de alarma por la pandemia de covid. Un temblor de 3,4 grados con epicentro en la zona de Anguiano y el Monasterio de Valvanera se dejó sentir en Baños de Río Tobía, Brieva de Cameros y Bobadilla.

Eran las 09.08 horas de un sábado y un sonoro y fuerte temblor sacudió sin previo aviso la paz en el alto najerilla. Vecinos de Anguino, relataron entonces a este diario que por el fuerte estruendo llegaron a pensar que se había caído el risco situado en el punto que el río Najerilla separa el barrio de Cuevas del resto del pueblo. «Ha sido como si se hubiera derrumbado algo muy cerca porque se ha sentido muy fuerte», relataba el dueño de un bar del municipio.

En Enciso, el 10 de abril de 2018, el despertar fue más movido de lo habitual. La villa fue el epicentro del segundo terremoto que se registraba en un año en el Alto Cidacos. Según registró la página del Instituto Geográfico Nacional, se había alcanzado una magnitud de 3,1, el epicentro había sido en Enciso a las 4.49 de la mañana y una profundidad de 12 kilómetros. En aquella ocasión no hubo ruido, contaron los vecinos.

El último movimiento importante ocurrió en abril de 2021 en Galbárruli. En este municipio enclavado en los Montes Obarenes, con apenas setenta vecinos censado, junto a la aldea de Castilseco, se encontraba el epicentro de un movimiento que fue registrado por los sismógrafos a la una y trece minutos de la madrugada y que los habitantes de Galbárruli no llegaron a sentir porque la onda expansiva de ese choque de ajuste entre placas tectónicas se reflejó en Miranda de Ebro.