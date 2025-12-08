LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Municipio de Turruncún, donde se registró en 1929 el terremoto más grave de la historia en La Rioja. Justo Rodríguez

La Rioja ha registrado hasta 36 terremotos «importantes» desde que hay registros

El seísmo más grave en los últimos cien años en la región ocurrió el 18 de febrero de 1929, la tierra tembló bajo los pies en Turruncún y se dejó sentir en Burgos y Zaragoza

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Lunes, 8 de diciembre 2025, 10:48

Comenta

Ocurrió por la noche, era el 18 de febrero de 1929, y la tierra comenzó a temblar bajo los pies. Un terremoto con epicentro en ... las cercanías de Turruncún se dejó notar en toda La Rioja Baja, pero también se sintió en Burgos y en Zaragoza. Aquel movimiento, que aceleró la despoblación de esta localidad, ha sido hasta el momento el seísmo de mayor intensidad registrado en esta comunidad en los últimos cien años, la misma que en 2011 redujo a escombros buena parte del municipio murciano de Lorca y dejó nueve fallecidos. Después vinieron otros, como el de Aguilar del Río Alhama el 3 de septiembre de 1961, que alcanzó una magnitud de 4,6, el segundo mayor en este territorio. Desde entonces, la tierra ha temblado en varios municipios, pero nunca de la forma que lo hicieron entonces.

