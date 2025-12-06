LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste al acto institucional por el Día de la Constitución Efe
Día de la Constitución

Sánchez y Feijóo se echan a la cara el incumplimiento de la Constitución

El presidente del Gobierno acusa al PP de desmantelar el Estado del bienestar mientras el líder de la oposición le achaca de liderar una «época disolvente de la política española»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:02

Ni un rastro del espíritu de concordia que alumbró la Constitución hace 47 años en los discursos del presidente del Gobierno y el líder ... de la oposición en los festejos en el Congreso. Pedro Sánchez y Alberto Nuñez Feijóo han arremetido hoy el uno contra el otro por incumplir la Carta Magna en las declaraciones ante los medios en el patio del Congreso que sirven de prolegómeno a los actos oficiales por la conmemoración anual del aniversario y a los posteriores corrillos. No ha habido tregua institucional, antes al contrario, ante una cita que llega enmarcada por un enfrentamiento feroz con las causas por corrupción como telón de fondo.

