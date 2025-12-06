LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Impacto de bala en una pared tras el asesinato de una persona en Fuengirola hace un año. EFE

Menores sicarios: el asesinato como ascensor social

Fenómeno emergente ·

Europa estudia con inquietud el aumento de adolescentes reclutados y utilizados por el crimen organizado para cometer ajustes de cuentas y aprovecharse de la laxitud de la legislación

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:03

Comenta

Viven en guetos en barrios suburbiales de ciudades de los países nórdicos. Sus referentes no son los que se pueden imaginar en un adolescente. Siguen ... a capos y a grandes criminales que disfrutan de una vida de lujo y del dinero sucio. Sin esfuerzo y sin pisar una universidad, aunque jugándose el pellejo en cada esquina. Su meta es llegar a ser uno de ellos. Y sólo ven el asesinato como un forma de ascensor social en el único mundo que conocen desde niños.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
  2. 2

    La «eterna» historia de amor de Carmen y Begoña
  3. 3

    La calle Laurel añade dos nuevos restaurantes
  4. 4 La huelga de médicos del 9 al 12 de diciembre amenaza con colapsar el sistema sanitario riojano
  5. 5 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  6. 6 El toro de Osborne no se libra del vandalismo tampoco en La Rioja
  7. 7

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  8. 8 Conceden la viudedad a una riojana tras computar la convivencia previa con el fallecido
  9. 9

    Tradición Casera espera crear «entre 20 y 30 empleos» en su nueva planta de Lardero
  10. 10 Valdezcaray abrirá para uso turístico durante el Puente de la Constitución

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Menores sicarios: el asesinato como ascensor social

Menores sicarios: el asesinato como ascensor social