Laura Borràs compromete al consejero de Interior al revelar que le informó que los Mossos no la investigaban La portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi (i), y la consellera de Cultura, Laura Borràs (d). / Quique García (Efe) «Ya me habían dicho que esto podía pasar, que cuando acepté ir en la lista del presidente Puigdemont se me escrutaría desde todos los puntos de vista», ha señalado la consejera catalana de Cultura CRISTIAN REINO Barcelona Miércoles, 28 noviembre 2018, 16:33

De jardín en jardín. La consejera catalana de Cultura, Laura Borràs, ha intentado esta mañana salir de un lío para meterse en otro. La dirigente secesionista ha querido salir al paso de la investigación que ayer trascendió que han iniciado los Mossos por irregularidades en la Institución de la Letras Catalanes durante la época en que ella era la máxima responsable. Como ayer, ha insistido en que no tiene nada que ver, que no se ha hecho nada mal en la contratación y que «todo está ajustado a la legalidad». «No ha habido ninguna irregularidad», ha afirmado en TV-3. «Pondremos todos los medios para aclarar hasta la última cuestión», aseguró ayer.

Sin embargo, la consejera ha comprometido al consejero de Interior, pues al mismo tiempo ha revelado que ayer, en la reunión del consejo de Gobierno de la Generalitat, preguntó a Miquel Buch por la operación y éste le tranquiló asegurando que no la estaban investigando. «Ayer, estaba en el Palau de la Generalitat al lado del conseller, codo con codo, y le dije que decían que me investigan», ha relatado. «Espera, déjame que lo miro», ha añadido que fue la respuesta del consejero. «No se te investiga, pero hay secreto de sumario así que no sé nada», completó, según ha declarado Borràs en la Ser, lo cual podría ser una supuesta revelación de secretos, ya que la investigación estaba bajo secreto de sumario.

Posteriormente, a través de su cuenta de Twitter, ha tratado de matizar que Buch solo le dijo que el caso está bajo secreto de sumario, que los Mossos actuaban como policía judicial y que no tenía más información. Fuentes de Interior han desmentido la versión original de la consejera y han asegurado que Buch solo dijo a Borràs que el caso era una investigación judicial bajo secreto de sumario. El malestar entre los dos departamentos se ha hecho patente.

Ciudadanos ya ha registrado en la Cámara dos peticiones de comparecencia. Una para la consejera Borràs, para que dé explicaciones sobre la investigación en el organismo que dirigió y por la que habría indicios de contratación irregular. Y la otra para el consejero de Interior, por si ha habido revelación de secretos. «Someterse al control parlamentario en relación con el cumplimiento de su deber de confidencialidad en el marco de la debida colaboración con las autoridades judiciales», según la propuesta de comparecencia.

Borràs, en cualquier caso, ha recurrido esta mañana al victimismo para defenderse: «Son muy graves estos rumores, estas acusaciones, este 'salpica, salpica' que alguna cosa quedará», ha lamentado. «Ya me habían dicho que esto podía pasar, que cuando acepté ir en la lista del presidente Puigdemont se me escrutaría desde todos los puntos de vista y que este día llegaría», ha señalado en TV-3.