Jordi Turull, secretario general de Junts. EFE

El Gobierno aplaza sine die la oficialidad del catalán en la UE y complica la relación con Junts

La reivindicación de las lenguas oficiales queda pospuesta debido a la negativa alemana

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 21 de octubre 2025, 14:18

El Gobierno español ha decidido aparcar sine die la reclamación de que el catalán sea reconocido como idioma oficial de la UE. La reivindicación ... del Ejecutivo española incluye al gallego y al euskera. Tras varios intentos en los últimos dos años, el Gobierno ha determinado que no volverá a llevar su petición al consejo de asuntos generales de la UE, el foro donde se ha de votar y validar la petición española, hasta que logre el apoyo unánime de los 27. Sin este apoyo unánime de todos los socios de la UE, la demanda española no puede prosperar. En los últimos tiempos, el Gobierno español se ha topado, especialmente con la negativa de Alemania.

