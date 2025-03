Una segunda oportunidad animal

Diego Marín A. Logroño Lunes, 24 de marzo 2025, 10:00 Comenta Compartir

Otto era un perro de intervenciones asistidas, trabajó en ARPA Autismo Rioja mediante el proyecto Dejando Huella, pero ahora es una mascota con discapacidad. Otto es un pastor alemán de 12 años que sufre un crecimiento anómalo a la altura de las vértebras dorsales que le produce una compresión en la médula, de manera que no funciona la transmisión de impulsos nerviosos en la parte de atrás de su cuerpo. El suyo es un ejemplo de animal doméstico con discapacidad, algo que, tiempo atrás, era motivo de sacrificio, pero bien por empatía o por el avance de la ciencia veterinaria, cada vez son más las mascotas que, a pesar de sus problemas físicos, continúan disfrutando de una vida digna.

«Empezó a desarrollar esta enfermedad hace un año y medio y lleva un poco menos con la silla, pero es un perro feliz, es funcional», explica su guía, Jorge González, quien ayuda al tutor del animal, Jesús Zueco, en su cuidado. «Ahora ya hay empresas que se dedican a fabricar este tipo de sillas, como Ortocanis, pero hasta hace poco no las había y tenías que hacerlas tú mismo. Esto permite una salida a un perro que no pueda caminar», advierte Jorge González, quien asegura que Otto es feliz así. Lo que no niega el guía de Otto es que este tipo de carros ortopédicos son caros, unos 500 euros. «Pero en cuanto se pone sus ruedas es un perro igual de funcional que los demás, aunque alguna vez vuelca. Otto se relaciona con otros perros y corre más de lo que la gente se piensa. Cuando lo llevamos con correa es para que no se vaya corriendo por ahí», confiesa Jorge González.

Teresa Alfaro es auxiliar veterinaria y trata a Otto habitualmente. «Gracias a la ciencia, al buen hacer de los veterinarios y la predisposición de los propietarios podemos permitir que un animal que hace años hubiera sufrido una eutanasia por patologías como la de Otto tenga ahora una vida muy buena», señala Alfaro. Y es que la medicina veterinaria ha cambiado mucho, de la misma manera que ha cambiado la forma en que vemos y tratamos a los animales domésticos. «Ya son un miembro más de la familia, haríamos todo por ellos. Hay que procurarles lo mejor y solo utilizar la eutanasia cuando no haya otra opción», opina Alfaro.

Problema neurológicos

El veterinario Carlos Bustillo, de la clínica Bustillo Veterinarios de Logroño, señala que «para que un animal vaya en carrito debe no poder andar correctamente o por incapacidad, normalmente por artrosis o problemas neurológicos». Y es que, destaca Carlos Bustillo, cada vez se ven más mascotas que son paseadas innecesariamente con carros. «Es algo 'snob', para que no se canse si es mayor, y esto no es lo indicado. Si el animal tiene un problema y no se soluciona es porque no lo tratamos suficientemente bien. Si provocamos que no se mueva el problema se perpetúa», declara Bustillo.

Cuando surge el problema es conveniente corregirlo desde la fisioterapia y la veterinaria para evitar dolores y molestias. «Si el animal tiene un problema de movilidad, hay que acudir al veterinario y que nos indiquen lo mejor para favorecer una buena calidad de vida», explica Bustillo.

