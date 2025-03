Hoyos, ¿instinto u obsesión?

Diego Marín A. Logroño Lunes, 10 de marzo 2025, 08:51 Comenta Compartir

No es extraño que, de pronto, un perro se centre en escarbar un agujero en medio del campo o de un parque. A veces es un simple juego con el que los animales parecen divertirse y otras más bien parece una obsesión. ¿Realmente buscan algo? Para Rosa Roldán, educadora canina de Perrygatos, «los perros escarban por instinto». «Los perros escarban con énfasis tras un rastro de olor hasta llegar a crear un gran agujero en el suelo de nuestro jardín», explica Rosa Roldán.

Aunque a nosotros, aparentemente, nos parezca que no hay nada en el hoyo, probablemente nuestras mascotas pueden estar persiguiendo el rastro de un conejo, un ratón o un topo, sobre todo si el agujero ya estaba hecho. Como dueños de las mascotas también se debe de ser cívico y evitar estos comportamientos en los parques de la ciudad. La ordenanza municipal de la tenencia responsable y protección de animales del Ayuntamiento de Logroño indica que «no se permitirá que los animales caven o hagan hoyos».

«En general, lo hacen porque buscan rastros de topos, saben que los hay y los quieren cazar, así que es un instinto cazador», advierte el veterinario Carlos Bustillo. No debemos olvidar que los perros, aunque los hayamos domesticado y se hayan convertido en mascotas, son depredadores naturales, sobre todo, de pequeños mamíferos. Pero no solo es algo instintivo, también puede denotar ansiedad si el comportamiento se repite en exceso. «A veces es una muestra de que el animal necesita más ejercicio físico. E incluso puede darse un trastorno obsesivo compulsivo. Así que, si no es porque sigue un rastro, hay que detenerse a averiguar si no es una señal de ansiedad», expone Carlos Bustillo.

Si bien, al margen de esas causas, se pueden dar otras razones, como es guardar objetos que aprecian, como juguetes o comida, con el fin de que nadie más los encuentre. La misma opinión tiene Ana Rodríguez, educadora canina de Dejando Huella. «Puede ser un instinto depredador, un sentimiento de aburrimiento o un afán explorador», explica Ana Rodríguez. No siempre responde a algo malo o instintivo, también puede deberse a un razonamiento eficaz. Por ejemplo, en verano, sobre todo en la playa, escarban para alcanzar la arena fresca en la que poder tumbarse a placer. «La textura de la arena les suele gustar, y, sobre todo si no es constante, puede deberse a un juego, como nosotros con los pies, es algo sensorial y agradable», describe Ana Rodríguez.

Aunque la educadora de Dejando Huella reconoce que «mayoritariamente, los agujeros que los perros hacen en los parques de Logroño son por parte de perros aburridos y ahí debemos ser responsables porque cualquier otro ser vivo puede hacerse daño». Que un perro escarbe no es raro, de hecho cuentan con garras, entre otras utilidades, para eso. Pero una cosa es que durante un paseo por el campo nuestra mascota se detenga de pronto a abrir un hoyo, lo que seguramente corresponda a haber detectado a un animal, que sacarlo a pasear por un parque y que dedique gran parte del tiempo a escarbar, lo que puede significar que no lo estamos paseando adecuadamente y necesita desfogarse, hacer más ejercicio, porque tiene mucha energía acumulada que debe sacar.

Un perro bien atendido y paseado es una mascota que después se portará bien en casa, donde dedicará el tiempo a descansar. Si el paseo es inadecuado, corto y sin posibilidad de correr, jugar y oler, además de hacer sus necesidades fisiológicas, originará problemas de comportamiento, también en nuestro domicilio. Es cierto que hay razas de perro más proclives a esta actitud, como son los 'terrier', que son los pequeños y medianos predispuestos para la caza. No obstante, si escarbar es solo algo puntual, no debemos preocuparnos por el animal, pero sí por el destrozo que puede provocar.

