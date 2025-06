Y surgió el milagro

Fernando Bóbeda Miércoles, 4 de junio 2025 | Actualizado 06/06/2025 08:10h. Comenta Compartir

Emociona pisar estos calados porque son historia viva de Rioja. Y digo viva porque la pareja de enólogos saben que el Monte Real de 1964 que acaban de rescatar del cementerio de botellas sigue exultante, presumo que grandioso. Ya reunidos en torno a la joya de más de 60 años, Emilio Sojo, actual enólogo de Riojanas, comienza su minucioso trabajo de 'cirujano' extraecorchos. Tensión…

Perfecto el corcho, embaucador el aroma y emocionante el color. Año 1964, qué lejos queda. «En la década de los 60», se arranca Felipe Nalda, enólogo histórico de la casa durante casi 40 años, «se producen dos hitos capitales: se desarrollan las cooperativas y se da el paso del granel al vino embotellado. En los años del hambre de los 40 y los 50, el vino constituía un alimento. Pero los 60 fueron un poco la revolución».

Otro paso marca la región vitícola en aquellos años, la salida de los jóvenes a trabajar fuera. «Pero llegó el final del trabajo con ganado y se mecaniza el viñedo. En los 70 vendrá el despegue definitivo». Felipe, que entra en Riojanas allá por 1960 tras una vendimia en Haro –lo de aprender en Chile, Argentina o Borgoña no se contemplaba–, toma el timón en 1964.

Y llega el milagro. La añada fue perfecta tanto en cantidad como en calidad en toda La Rioja. «Lo más importante es que fue un cosechón, de los 100 millones habituales se pasó a 135 con un problema tremendo: la bajada de precios. Se pagó la uva a 2,25 pesetas de la época, date cuenta que en los 70 se llegó a 13. Fue un año un poco problemático porque hizo calores y los vinos llegaron a bodega con graduaciones de 13'5-14 grados. Muchos litros se estropearon».

Centrémonos en Riojanas. «La bodega estaba preparada para elaborar con 22 tinos de madera que teníamos, pero como había tanto tuvimos que salir a 14 pequeñas bodegas del pueblo, una locura. El vino era excepcional, ya se veía que era un tinto con mayúsculas, pero sobre todo se guardó porque unos comerciantes suizos lo probaron y nos prometieron que iba a comprar una gran partida. Luego se echaron atrás. El vino, como se hacía en aquella época, estuvo seis años en barrica, luego pasó a botellero y hasta ahora».

Benditos suizos, ¡benditos aquellos que no cumplieron su compromiso! Las generaciones actuales reconocemos su gesto y no podemos menos que agradecerlo.

Ojo, y una gran parte de aquel 64 fue elaborado con el método de maceración carbónica. «Muchos enólogos mantienen que para vinos de guarda hay que despalillar, pero yo no estoy de acuerdo. Este Monte Real es un ejemplo, y hay más».

Las anécdotas

Eran años sorprendentes, hay cientos de anécdotas. Por ejemplo, en Riojanas se vendía más Viña Albina blanco que tinto, con uvas permitidas por el Consejo –bajo control y tras pagar un canon– traídas de La Mancha. «En nuestro caso venían de Argamasilla, pero otras traían airen de Cinco Casas, uva muy neutra que se mezclaba con nuestras blancas». Ríen Felipe y Emilio: «Aquel era un tren que paraba en Haro, Cenicero, Fuenmayor, Logroño…». «El agricultor se levantaba a las cinco de la mañana y daba de comer a las mulas: engánchalas, vete a 10 kilómetros con la comida y la azumbre de vino; lo que se bebía entonces, claro que había que aportar calorías... La garnacha tinta reinaba en Rioja Baja y el Najerilla. No había alambrados, toda la poda era 'a la ciega', el trabajo con 'ganao', faltaba grado en Rioja Alta y se recurría a Tudelilla, en fin… Eran vinos que apenas se estabilizaban a base de frío, se abrían las ventanas en invierno y se embotellaban con un segundo año».

¿Diferencias de elaborar en aquellos años y ahora? Tercia Emilio Sojo y es concluyente: «El acero inoxidable y el frío. Dominar lo que es la fermentación y la renovación de barricas y el conocimiento. Ahora hay mucha tecnología, con términos como microoxigenación, taninos, clarificaciones… Antes la añada marcaba más que ahora».

En los años 80, con tanta tecnología, se decía aquello –con honrosísimas excepciones– de que toda la uva valía, que ya se arreglaría en bodega… «La tecnología y las malas plantaciones de los 80 fueron nefastas», apunta implacable Felipe.

Monte Real Gran Reserva 1964 El vino: Ensamblaje de tempranillo, mazuelo y graciano de una de las mejores cosechas de la historia. Elaboración con fermentación de uva entera en lagos, selección de vinos de corazón retirando las lágrimas. Entra en barrica de roble americano en febrero de 1965 y pasa seis años de crianza.

Precio: 1.200 euros

Recuerdos de otros tiempos y otras personas. «De enólogos, hay que empezar por Manuel Ruiz, ha sido el sabio que nos ha enseñado a todos. 'A la Enológica a hablar con Manolo', se decía. ¿Personas? No sé, hubo muchos y muy buenos amigos. Pedro Vivanco, que iba con una maleta y volvía con cuatro o cinco llenas de antigüedades, Luis Díaz de Bilbaínas, Eusebio Martínez de AGE, Isacín Muga, Carlos Montoya… alguno ya no está. Había cercanía con la gente de Haro, yo iba en el auto de línea y nos reuníamos para cambiar impresiones. Secretos no había muchos, aunque no te voy a mentir, cada uno teníamos nuestro 'callandito', no sé si me entiendes…».

«Rioja fue pionera en vinos embotellados de segundo, tercer o cuarto año», continúa Felipe, «luego vendrían las etiquetas de crianza, reserva y gran reserva, quizás junto a algo de Ribera y Cataluña. Pero fuimos los primeros al estilo Burdeos. Ahora ha cambiado mucho porque ya no se bebe igual, las cuadrillas de chiquiteros han decaído, antes se veía mucho ambiente en los bares incluso en días de labor. Otros tiempos…».

Nos despedimos entre risas cuando le nombro a Felipe Nalda la palabra enoturismo. «¿Enoturismo? Eso está inventado hace muchos años, imagínate que yo me compré un apartamento en Castro Urdiales porque, si no, tenía que venir todos los sábados a enseñar la bodega». Genio y figura. Y por mi parte, respeto, mucho respeto hacia estas personas que han hecho grande al Rioja eterno.

