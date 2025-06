Macán, la bodega de los contrastes

José Martínez Glera Logroño Miércoles, 4 de junio 2025 | Actualizado 06/06/2025 08:25h. Comenta Compartir

ntre la tradición y la modernidad». Es una de las frases con las que Macán Bodegas de Benjamin de Rothschild &Vega Sicilia define su proyecto en Rioja. Y a fe que retrata la personalidad de unas firmas que se unieron para comenzar a comprar viñedo en el 2004 y que una década después construyeron una bodega a las faldas de la Sierra de Cantabria en la que predomina el silencio y la precisión. En 20 años han pasado de elaborar de alquiler 69.000 botellas a 350.000 en una instalación futurista.

La llegada de Vega Sicilia se celebró en Rioja como una apuesta por la calidad y por los grandes vinos. ¡Quién no conocía Vega Sicilia! aunque fuera más de oído y vista que de paladar y nariz. Macán es la conjunción entre pasado y futuro, entre familias, entre territorios, entre conceptos que pudieran parecer opuestos, pero que se atraen. Y entre dinero. Sin él, su filosofía no es sencilla de desarrollar. «Don Pablo (Álvarez) huye de las modas. Las modas van y vienen, y en el vino también, pero es mejor tener tu propio estilo», dice Ignacio Calvo de Mora, director de la bodega.

Macanes se les llama a los habitantes de San Vicente de la Sonsierra, donde la bodega cuenta con el 85%, aproximadamente, de sus viñedos, que suman 100 hectáreas y están repartidos en más de 150 parcelas. La bodega se ubica en Samaniego. En el campo se apuesta por viñedo en vaso, tempranillo y anterior a 1986. La bodega es un enorme laboratorio de 10.000 metros construidos, plena de luz, de higiene y con la última tecnología en la que se elaboran hasta 350.000 botellas bajo dos etiquetas, Macán y Macán Clásico, pero que carece de embotelladora como se entiende en esta tierra. Ahora bien, ¿por qué desembarcan las familias Rothschild y Álvarez en Rioja:«Insistimos en llegar aquí por el valor cualitativo del tempranillo, ya que Tempos apuesta por la capacidad de guarda de sus vinos, por la finura y por la elegancia», explica Calvo de Mora.

El año 2004 es importante. Robert Parker daría a varios vinos de esa añada sus famosos 100 puntos. Para el proyecto Macán también es un año fundamental. «Comenzamos a comprar viñedo en 2004, pero en silencio para evitar la especulación económica, en San Vicente de la Sonsierra y alrededores. Buscábamos suelo (tierras calizas sobre todo), altitud y una edad anterior a 1986. Para evitar la especulación, las compras se hacían desde Madrid», relata Calvo de Mora.

Con aquellos primeros viñedos, unas 40 hectáreas en el 2009, Macán elabora su primera añada en Leza. En 2016 se realiza la primera ya en la bodega propia. «Desde 2007 estábamos experimentado de la mano de Xavier Ausàs. De aquella añada elaboramos 69.000 botellas». Entonces la apuesta era la barrica. Ahora, con Gonzalo Iturriaga, el abanico es mayor: barrica, fudre y tina. «Los vinos de hoy en día no están tan acabados ni la madera tiene tanto peso».

Los vinos de Vega Sicilia son casi inalcanzables para los mortales y la lista de espera para conseguirlos es larguísima. Por eso,don Pablo siempre alude a la paciencia, la pausa y el silencio. Su calidad y su deseo los convierten en icónicos. ¿Padre de Macán? «Hay quien dice que es nuestro Valbuena de Rioja, pero no lo es. Es un vino que tiene su propia identidad y del que estamos muy orgullosos. Cuando llegas a una nueva tierra tienes que aprender. Estamos ante un tanino más sensible, pero que cuesta domar. Por eso, nosotros no hablamos de extracción sino de infusión», detalla.

La comparación parece inevitable, aunque Rioja no es Ribera y viceversa. «No se puede trabajar de la misma manera», advierte Calvo de Mora. De momento, la exigencia implantada ha eliminado Macán 2023 y ahora los vinos no salen al mercado antes de cumplir los cinco años. «El mercado es importante y complicado, pero recompensa al vino con estilo propio», puntualiza el director.

Evolución, aprendizaje, mente abierta que les ha llevado, por ejemplo, a abrir las puertas a proveedores. «En los últimos tres años hemos comprado uva para complementar la nuestra con una clara obsesión: pagar bien a nuestros proveedores», desvela Calvo de Mora. Bueno para la bodega, bueno para el campo. El contraste y los polos opuestos no deben ser excluyentes por definición.

