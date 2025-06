Otra historia de Rioja

Alberto Gil Logroño Miércoles, 4 de junio 2025 | Actualizado 06/06/2025 06:59h. Comenta Compartir

Más que otra historia, lo que ofrecemos en estas páginas es otra forma de contar las cosas. Los periodistas no somos historiadores :no rebuscamos en los archivos ni autentificamos documentos, sino que contamos historias, o historietas, con sus protagonistas.

Es lo que hemos intentado hacer en estas páginas sobre el último siglo de Rioja, el centenario de su reconocimiento como denominación de origen pero sólo una fracción, incluso mínima, de una historia milenaria vinculada al cultivo de la vid. Lo que podrán entender son los contextos históricos, cómo viticultores y bodegas han afrontando periodos y momentos críticos, incluidas la Guerra Civil y la II Guerra Mundial y cómo el cultivo y la elaboración, al igual que la sociedad, se fueron transformando. Lo hemos intentado contar con el menor dogmatismo posible, pensando más en las personas, en las gentes de Rioja, que en sus instituciones.

Los finales del siglo XIX fueron esplendorosos tras arrasar la filoxera los viñedos franceses, pero la prosperidad que el 'bicho' trajo a la región, tanto social como económica, se la llevó como llegó cuando acabó entrando por Sajazarra, provocando no sólo la pérdida del viñedo sino la diáspora americana. La viña se recuperó, incluso rápidamente pero, enseguida, la Guerra Civil lo destruyó todo. Eran las mujeres las que vendimiaban esos años y así nació el vino Corona de vendimia tardía de CVNE. Jean André Richard fue el discreto enólogo de Marqués de Riscal que, además de elaborar extraordinarios vinos, era el cabecilla de una red de espionaje de los aliados. López de Heredia defendió el vino fino desde su primera etiqueta en 1877 hasta sus últimas consecuencias y el Rey Juan Carlos I eligió su Viña Tondonia 1954 para su coronación. En el 56 Hemingway visitó Franco Españolas, mientras que, a partir de los 60 y, sobre todo en los 70, se produce un cambio radical:la llegada de las grandes bodegas, el capital jerezano y bancario que, junto con el frío y la tecnología, acabaron con muchos de los tradicionales cosecheros.

Ante el empuje de Ribera del Duero y cierto aburrimiento de parte de los 'Riojas' de una etapa 'industrial', un grupo de renovadores de los años 90 hace despuntar de nuevo a la región, junto con los puñetazos en la mesa de 'clásicos' como Murrieta, Riscal y su Chirel, Muga, La Rioja Alta, SA o López de Heredia. La de los 90 fue una década prodigiosa y dejó paso a una nueva, con el cambio de siglo, de opulencia económica, incluso en los vinos, hasta la gran crisis de 2008.

De crisis en crisis. Así se ha manejado históricamente Rioja. Conversamos con viticultores, el eslabón más débil, muy preocupados por su futuro y por el relevo generacional, ante un centenario que para ellos poco o nada hay para celebrar. Nada que ver este 100 aniversario de la DO Rioja con el 75 (año 2000), cuando todo el mundo quería invertir en este sector, bancos incluidos, y no sólo no se iba gente de la viticultura, sino que la rentabilidad sumaba nuevos y jóvenes agricultores.

Conversamos también con bodegueros asentados, de diferentes tipologías, para conocer la crisis, sus motivos y oportunidades y, por último, también charlamos con algunos ejemplos de la nueva generación que están transformando y van a transformar Rioja.Es la generación mejor formada y más preparada que nunca, que pone nombre y apellidos a pueblos, viñedos y comarcas y que ha dado lugar a un nuevo estilo de vinos que sigue ensalzando la extraordinaria diversidad de la región vitícola. Rioja es hoy capaz de ofrecer grandiosos clásicos de larga guarda de legendarias bodegas, vinazos de aquella mágica generación de los 90 y una nueva corriente, de mayor fluidez por definirlos de algún modo, en la que ya se han fijado los principales prescriptores nacionales e internacionales: Luis Gutiérrez, Amaya Cervera, Tim Atkin y Pilar Cavero seleccionan sus 5 Riojas, lo que han cambiando, o están llamados, a cambiar Rioja. A disfrutarlos.