Trenes, árboles, ruidos, caos... los temas del Teléfono del Lector

Estos son los asuntos que preocupan a nuestros lectores

Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:38

  1. Logroño, ciudad de los ruidos

Dice la persona que abre la sección de hoy que Logroño es «la ciudad de los ruidos». Explica que «el otro día, hasta me sorprendió que una moto eléctrica cediera el paso a los peatones en el entorno de Siete Infantes». «Una delicia, una sorpresa», explica emocionada después de ver cómo el que va encima de la moto «es el que menos esfuerzo hace en una espera. A fin de cuentas es la moto la que empuja a la persona, en lugar de los incómodos frenazos de otros que parece que fueran ellos los que tienen que hacer el esfuerzo de parar y arrancar», expone, antes de relatar que este extremo, que «debería ser algo natural», se extrema en los días de lluvia. «Gracias a los que paran», concluye.

  1. «¿Y los árboles de Duques de Nájera?»

Un vecino del entorno de Duques de Nájera recuerda con melancolía los árboles que poblaban la mediana de la calle en el entorno de Jesuitas. «Verán, mi llamada es para ponerles en antecedentes de que antes, no hace mucho, los árboles poblaban la mediana que hay en la doble vía de Duques de Nájera. ¿Qué queda ahora? Casi nada, apenas un par de árboles que recuerdan lo que fue aquello no hace mucho y un terreno que está sorprendentemente pelado de vegetación», expone. «No quiero ser malpensado, pero me temo que se han tomado demasiadas molestias para arrasar con los árboles de gran porte hasta el punto de pelar la vegetación anexa. ¿Todavía no se han dado cuenta de que donde hay árboles hay vida?», concluye.

  1. ¡¡¡Trenes ya!!!

«Me ha tocado visitar a unos familiares en Bruselas estos días de verano», introduce una vecina de Logroño antes de seguir: «Verán, vas a una de las estaciones de ferrocarril de la ciudad (hay varias y soterradas sin tantas alharacas como en Logroño) y a cada rato tienes un desplazamiento a Gante o a Brujas, por citar algunos de los puntos próximos y turísticos del entorno», agrega mientras incide en lo de 'a cada rato'. «No es comprensible que Logroño se encuentre a «tanta distancia» de Haro o Calahorra. Es inconcebible, por no citar Bilbao, Vitoria o Zaragoza. Tercermundismo», sostiene la persona que deja este mensaje.

  1. «¿Quién tiene que moverse en la calle?»

«Estoy harta de ir pensando en mis cosas y además, en las de las demás. Voy andando en zig-zag por la calle porque los que vienen 'al choque' van mirando el móvil. ¿Me choco o me muevo? ¿Tengo que pensar por los dos?», se pregunta.

  1. Echa de menos una campaña de asfaltado

Este vecino de la zona de Gonzalo de Berceo y que se muestra «como un vecino veterano de Logroño» se pregunta: «¿Para cuándo una campaña de asfaltado para Logroño». Dice que «no hace demasiados años la campaña de brea era preludio de los sanmateos, pero ahora la ciudad sigue desfigurándose poco a poco y las máquinas son un recuerdo del pasado. El asfalto está de pena y nadie hace nada para mejorar la calidad de las vías», concluye.

  1. Caos en una ciudad que merece cariño

Acaba un vecino de la capital exponiendo que «de un tiempo a esta parte noto cómo Logroño y La Rioja pierden cartel en el conjunto nacional. Bien por comunicaciones, bien por falta de sintonía con el Gobierno central, el caso es que, si se añade la economía no salimos muy bien parados», expone. «Ymientras tanto, el Gobierno regional, perdido en reivindicaciones sin eco;Logroño, pendiente de cariño, con dos años perdidos en deshacer lo hecho por otros y sin rumbo, y la sociedad, empobrecida y triste... Pero como aquí no se vive en ningún sitio», ironiza para acabar.

Avispero en una zona deportiva

... y La Guindilla

Avispero en una zona deportiva

Un preocupado vecino de Logroño nos envía esta imagen en la que señala cómo las avispas salen de los agujeros de la portería pequeña en la que han hecho su vivienda. El hombre explica que se trata de la cancha deportiva de la calle Eibar, una zona muy utilizada. «Es peligroso para los diferentes chicos y chicas que juegan y ruego que se haga algo», explica y pide que sea rápido para que no piquen a nadie.

