El teléfono del lector

«Iglesia privilegiada sin IBI»

Hoy se abre sección con una llamada de un logroñés «indignado» con que la Iglesia no pague el IBI. Le parece un «error gordo y una desvergüenza». No entiende la explicación de esos privilegios por parte de una institución con innumerables inmuebles. «Si en la Constitución pone que somos un país aconfesional, ¿por qué tengo que pagar yo más para que la Iglesia no pague?», se pregunta.

Sin bolsas para recoger los excrementos

Desde Villamediana de Iregua, un residente del barrio del Villacañas no entiende «para qué pusieron dispensadores de bolsas para los excrementos de los perros si en cuanto se acabaron no las han vuelto a reponer». El lector cree que se trata de una iniciativa acertada ya que es un barrio con mucha cantidad de canes, pero «deberían llevarla bien a cabo y no despreocuparse».

«Mala conexión en bicicleta

Seguimos en Villamediana, pero con un apunte de diferente signo. Un vecino se queja de que la conexión en bicicleta que iba a haber entre el municipio y la capital no se ha llevado a cabo. «Han conectado el polígono con la capital, pero para llegar hasta ahí es un peligro». Espera que en un futuro cercano esto se solucione y pueda circular con «seguridad» para hacer sus recados y dar un paseo tranquilo en su tiempo libre.

Plantas silvestres en los alcorques

Una vecina de Logroño agradece que en el entorno del parque Felipe VI hayan decorado los alcorques con plantas silvestres. «Es algo diferente y queda muy bonito», comenta. Además, a ella que le gustan las plantas sabe que son vegetales que necesitan un menor riego y, por ello, también disminuye el gasto en este sentido. «Me gustaría que se pusiese en más sitios», dice.

Aparcamiento para los trabajadores

Una albeldense, que trabaja en el centro de Logroño, no entiende que no haya aparcamiento suficiente para los empleados. «Muchos se tienen que alquilar un aparcamiento y pagarlo con su sueldo», advierte. Su queja va más allá. Dice que su familia y amigos no acuden a la ciudad por esta misma cuestión. «Es una vergüenza que haya que pagar siempre», insiste.

Trabajar en verano es algo «inhumano»

Una lectora telefonea para agradecer y alabar a los trabajadores que están en verano «currando con este calor». «Sobre todo los de las fábricas, ya que alguna no tiene ni aire acondicionado». Si por ella fuese se reducirían las jornadas en el periodo estival, ya que «es inhumano trabajar en esas condiciones».

«Basta ya de meadas de perros»

Se cierra la sección con un logroñés harto de las «meadas de los perros» que, según refiere, «dejan las calles sucias y con mal olor». «Los dueños deberían tener más cuidado y saber por donde deben pasear a sus perros», señala para preguntarse: «¿Por qué dejan que sus mascotas orinen en las calles del centro con la cantidad de parques y zonas verdes que hay en la ciudad?».

... y La Guindilla Paneles pintados en los parques del Ebro y de La Ribera

«¡Ya vale de pintadas en los paneles interpretativos de los parques de La Ribera y del Ebro!», comienza el lector que envía las fotografías. El comportamiento incívico de algunas personas provoca dificultades para su lectura y «dan mala imagen a la ciudad». Por ello, propone que se impongan «fuertes multas» y que haya «mayor vigilancia del mobiliario público en los parques».

