CVNE

CVNE regresa a los sanmateos

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:08

El vino jarrero de la Compañía Vitivinícola del Norte de España (CVNE) ha sido seleccionado, por quinto año consecutivo, como el vino oficial de las fiestas de San Mateo en Logroño, que tendrán lugar entre los próximos 20 y 26 de septiembre.

La Federación de Peñas de Logroño ha seleccionado CVNE como el vino oficial de la Semana Gastronómica de San Mateo, por lo que el icónico Rioja se consolida como el acompañante oficial de todos los eventos gastronómicos que se celebran en la capital durante los días festivos. De esta manera, será el que riegue el ya clásico Festival de Pinchos y Vinos al que acudirán más de 3000 participantes.

