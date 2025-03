Malestar entre los conductores por la altura del paso de Sequoias

Un paso elevado está levantando ampollas entre los conductores que transitan por la zona sur de Logroño, concretamente en la calle Sequoias. Es en ... esta vía en la que ha 'aparecido' recientemente un reductor de velocidad construido a rebufo del proyecto que enlaza por avenida de la Sierra el carril bici entre Logroño y Lardero. Nada nuevo si no fuera porque el mencionado paso sobreelevado es un despropósito, a juicio de los usuarios que se han 'topado' con él en los últimos días.

El Teléfono del Lector lleva días recibiendo protestas de logroñeses que ven «excesiva» la altura del badén, que provoca un salto considerable a los vehículos que por esa zona circulan, siendo a juicio de algunos conductores hasta «peligroso» dado el desnivel que asume: «Hay que ir con mucho cuidado porque da golpe en el coche», apunta Rebeca.

Algunos, como Luis, se encontraron sorpresivamente con la elevación, con el consiguiente susto: «No me esperaba semejante desnivel, me pilló de improviso y pegué un buen bote». También María José vivió una experiencia similar hace dos días: «A pesar de que circulaba a la velocidad adecuada noté un salto exagerado que me llevó a plantearme si ese desnivel cumple con la normativa».

Según Tráfico, estos elementos deben alzarse un máximo de 10 centímetros sobre la cota habitual de la calzada, aspecto sobre el que se ha inquirido al Gobierno de La Rioja como entidad contratante del proyecto global, sin recibir respuesta.

Preguntado al respecto, el Gobierno regional señala que «los pasos sobreelevados que se han instalado en la calle Sequoias cumplen los estándares requeridos por los técnicos municipales, a semejanza de otros pasos que hay en la ciudad». «No obstante, si se percibe la necesidad de hacer algún ajuste, se llevara a cabo», afirma.