Ampliar Lería, junto al alcalde Escobar, posa como ganadora del premio de narración breve de Logroño en febrero de 2024. La Rioja

La ganadora del 'De Buena Fuente' de 2024 denuncia que aún no ha cobrado 1.500 euros del premio Carmen Lería, en una 'Carta a la directora' de Diario LA RIOJA, pone de manifiesto que «a fecha de hoy todavía no he recibido el dinero del Ayuntamiento de Logroño»