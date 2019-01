Gamarra apuesta por lograr un transporte urbano «plenamente accesible» Una mujer en silla utiliza la rampa de acceso de un autobús urbano. / L.R. Todos los autobuses de la flota dispondrán de rampa de acceso LA RIOJA Logroño Martes, 15 enero 2019, 14:24

La alcaldesa de la capital riojana, Concepción Gamarra, ha asegurado hoy que lograr un transporte urbano «plenamente accesible» supone «un compromiso ineludible para una ciudad inclusiva y sostenible como Logroño».

Gamarra se ha reunido hoy con la presidenta del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Manuela Muro, para analizar el borrador del nuevo reglamento del Transporte Urbano.

«Uno de los objetivos como ciudad es que sea inclusiva y tiene que tener muy en cuenta la realidad de las personas con discapacidad y el transporte urbano es uno de los elementos fundamentales para conseguir esa accesibilidad universal», ha remarcado Gamarra.

Entre las cuestiones que se incorporan en el nuevo reglamento, ha resaltado que la empresa concesionaria debe garantizar la accesibilidad en los transportes públicos y el uso de pictogramas, por lo que se aceptarán perros guía y de asistencia, lo que también beneficiará a personas con discapacidad intelectual.

Otra de las medidas que han implantado es que todos los autobuses dispondrán de rampa de acceso, las cuales contarán con un sistema manual y automático, garantizando la empresa su buen funcionamiento y las protecciones necesarias.

«Este es uno de los elementos que hemos trabajado de manera conjunta con CERMI y una de las máximas preocupaciones por parte del colectivo», ha asegurado Gamarra.

También se ha establecido que habrá un espacio reservado para sillas de ruedas y cuatro asientos próximos a las puertas señalizados y con fácil acceso a timbres y señales de parada.

Puertas intermedias

Otro de los cambios es el acceso de personas con discapacidad a los autobuses, ya que podrán hacerlo por la parte intermedia, aunque esta medida no está dirigida únicamente a este colectivo, sino también hacia «las personas de avanzada edad, mujeres embarazadas, personas con equipaje pesado, con carros de la compras o con niños», ha explicado la alcaldesa.

Además, ha especificado que se tiene que cumplir la Ordenanza Municipal de Accesibilidad Universal y que si una persona con movilidad reducida no puede acceder al no funcionar la rampa, se debe garantizar su transporte en el siguiente autobús y, si persiste el problema, se le gestionaría y cubriría el viaje en taxi adaptado.

Respecto al pago del autobús, mientras no exista una máquina canceladora en el acceso para usuarios con sillas de rueda puede ser realizado por cualquier otro viajero y, en caso de que no se pueda, el concudctor será la persona encargada, aunque si por necesidad del servicio no se pudiera abonar el viaje, no le será cobrado a la persona en cuestión.

«Este reglamento es un resultado del trabajo que se ha venido desarrollando a lo largo de estos años y lo valoramos porque el transporte público es muy importante para todos los ciudadanos y especialmente para las personas con discapacidad», ha comentado la presidenta del CERMI.

«Queremos que sea un transporte tan perfecto que se ha hecho una formación a los conductores de autobuses para que desde el primer momento que una persona con discapacidad se incorpore al autobús no haya ningún problema, tanto en la adaptación de su espacio como en la comunicación con el conductor», ha añadido Muro.

Por otra parte, además de las medidas en el Reglamento del Transporte Urbano, han realizado actuaciones en paradas de autobús para mejorar la accesibilidad y la movilidad para este colectivo.

Durante el año pasado, se llevaron a cabo actuaciones en 15 paradas por toda la ciudad, en concreto, se actuó en: Ciriaco Garrido, Milicias, Club Deportivo, Palacio de Congresos (Línea 1 Hospital San Pedro-Lardero); Consejo Regulador, Juan Boscán, Gustavo Adolfo Bécquer Norte y Sur, La Cometa, Olimpia, Daniel Trevijano (Línea 3 Las Norias-Villamediana); Pepe Blanco, Ferroviarios y Dinamarca (Línea 5 Valdegastea-Madre de Dios) y Cosme García (Línea 9 Las Norias-Pradoviejo).