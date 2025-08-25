Falta de aparcamientos y poca limpieza en Logroño, en el Teléfono del Lector Entre las llamadas se incluye la petición de un gimnasio para personas mayores

Quejas sobre la zona azul

Se abre la sección con la queja de un lector sobre una trabajadora del servicio de aparcamiento de la zona azul de Logroño. El ciudadano se queja de que le contestaron de malas formas cuando preguntó por el precio. «Me ha tratado como a un tonto diciéndome que si no sabía leer la información y creo que debería hablarme con más respeto», explica el afectado. «No se puede tratar así a la gente mayor», finaliza.

DNI para entregar un paquete

La siguiente llamada llega en referencia a uno de los complejos residenciales de la capital. La lectora cuestiona que cada vez que llega al edificio para entregar un paquete tenga que presentar su DNI «sin tener en cuenta la protección de datos». «Está muy bien que tengan a alguien controlando la gente que entra y sale pero a mí nadie tiene por qué pedirme mi documentación para hacer mi trabajo», cuenta indignada.

Falta de aparcamiento en Logroño

Una lectora logroñesa, que vive en las afueras, contacta con esta sección para pedir que se habiliten más aparcamientos en el centro de Logroño. «Muchas veces no voy a esa zona por no estar dando vueltas una hora hasta encontrar un sitio donde dejar el coche. No puede ser que todas las opciones que hay ahora mismo sean de pago», explica la afectada.

Falta un gimnasio adaptado a mayores

Desde Logroño, telefonea una mujer de la tercera edad apenada por el traspaso del gimnasio de debajo de su casa en la plaza Fermín Gurbindo. Ella acudía al local cada día porque le hacían ejercicios de rehabilitación adaptados a su edad y se podía relacionar con gente joven y hacer nuevos amigos. «Cuando me enteré de que cerraba pensé en buscar otra opción parecida pero con mi edad, 87 años, no puedo ir más lejos cada día a otro gimnasio», informa la emisora. Tanto ella como los demás mayores del barrio no disponen de un lugar adecuado para su edad donde realizar estas actividades. «Tendré que dejar de hacer ejercicio y eso que había empezado hace poco y estaba muy motivada», finaliza.

Ratas en el centro de la capital riojana

Una vecina de la capital riojana denuncia la aparición de numerosas ratas en el centro de Logroño. «No sé el motivo, pero este verano no paro de ver ratas cuando voy caminando por las afueras del Casco Antiguo. El pasado lunes vi una en el aparcamiento del Revellín», cuenta la mujer. Pide a los responsables que hagan algo al respecto, ya que «puede que se deba a la suciedad de la localidad».

Autobuses para las fiestas de los pueblos

Se cierra la sección con la petición de una vecina de Villamediana de Iregua. «Solicito al Ayuntamiento del municipio que para los próximos veranos pongan más autobuses para acudir a las fiestas de los pueblos de la región», explica. Este verano solo han tenido este servicio para ir a Galilea y Corera. «Con la cantidad de festividades que hay en verano si tuviéramos la oportunidad iríamos a muchas más con seguridad y tranquilos de no tener que coger el coche para acceder al lugar», sentencia.

... y La Guindilla Árboles que han sido vandalizados en la plaza de Ballesteros

En la plaza Barrio de Ballesteros «ha habido actos vandálicos en los árboles. A uno se le ha quitado la corteza alrededor de todo el tronco, un acto que matará a este árbol de gran tamaño. A otro, un trozo importante», denuncia un lector. «Una pena el poco respeto hacia los árboles y hacia esta plaza que, además, está llena de heces de perros por todo el césped», añade.

