«Entiendo que este oficio hoy no atraiga demasiado» Taxistas de Logroño hablan del momento que atraviesa el sector y de las posibles causas de que solo 7 ofertas opten a las 15 licencias a concurso

Javier Campos Logroño Jueves, 13 de febrero 2025, 07:32

Pudiéndose dedicar a otra cosa, entiendo que éste no sea un oficio que hoy atraiga demasiado». Carlos Herce, con 26 años de experiencia al volante de un taxi, ofrece su diagnóstico sin querer sentar cátedra ni tener la última palabra. «También me ha llamado la atención que solo haya habido siete ofertas», apunta a la pregunta del periodista, que una lluviosa mañana de miércoles se personaba en la parada de avenida de la Paz para pulsar la opinión del sector sobre los motivos de tal desinterés, cuando desde el Ayuntamiento de Logroño se pensaba que licitar hasta 15 nuevas licencias podría suponer una solución a los problemas con que actualmente se presta el servicio, con numerosas quejas por parte de los usuarios, y con el gremio dejando claro que ni son los únicos responsables ni todas son justas.

«Las últimas que salieron a concurso fueron bastante más caras que los 25.000 euros actuales», apunta quien comprende, en cualquier caso, que las cosas han cambiado, y con ellas las generaciones. «Quizás tras la pandemia, y con todo lo sucedido, la gente se piense que no es un sector profesional a tener en cuenta, pero lo cierto es que no es una apuesta arriesgada porque te puede costar más o menos amortizar la inversión, pero al final la amortizas», añade. «Trabajo hay, y además puedes prestar servicio las 24 horas de los 7 días de la semana, otra cosa es que quieras hacerlo por las noches, los fines de semana o los festivos; es lo que uno decida», concluye.

Ampliar Interior de uno de los taxis con emisora. Juan Marín

Víctor Villanueva, a sus 31 años, es uno de los jóvenes que, contradiciendo al veterano, apostaron por el taxi tras el covid, hace ahora dos años. «Compré la licencia a un conocido tras un tiempo de asalariado. Venía del mundo de la hostelería, quería montarme algo por mi cuenta, y al final lo que hice fue invertir un dinero para poder trabajar toda mi vida. En mi caso fue un traspaso incluida la emisora, pues a mi juicio es la clave, y tal vez haya sido uno de los problemas a la hora de optar, o no, a una de las nuevas licencias», razona.

Y es que en la actualidad, tal y como siempre se puntualiza desde el sector, conviene diferenciar entre el servicio público que prestan y la empresa privada que gestiona el 'radiotaxi' en la ciudad ('Unitaxi'; al que, por otro lado, pertenece la amplia mayoría). «La diferencia entre trabajar con emisora o sin ella es brutal», confirman quienes a lo largo de la mañana pasan por la parada.

«Yo compré una licencia hace años, llevo año y medio con ella, y si llego a saberlo hubiese entrado antes en la sociedad; es un dinero que llega a ser más que la licencia, pero merece la pena. Otra cosa es que sea un vehículo adaptado, caso de los que han salido a subasta, y puedas planteártelo como otra forma de trabajar», precisa quien no le importa hablar, pero prefiere mantener el anonimato.

«Piensa que llegas de nuevas y, ya con tu licencia de taxi, quieres entrar en una sociedad ya en marcha, con su patrimonio, sus instalaciones, sus empleados, sus procesos regulados... es lógico que para entrar en las mismas condiciones y con los mismos derechos que el resto tengas que pagar un dinero», apunta J. R. G. El mismo, que tampoco quiere darse a conocer dejando únicamente sus iniciales, enumera las razones de por qué el citado concurso público se ha quedado a medias.

«Primero, el precio de las licencias; segundo, las especificidades del vehículo, y el coste que supone; tercero, lo que puede llegar a representar el precio del seguro; y cuarto, el incorporarte a 'Unitaxi'... el Ayuntamiento pensaba que sacando 15 licencias solucionaría los problemas de los fines de semana por la noche, pero eso por sí solo no garantiza que haya taxis en determinados momentos, ni siquiera que esos nuevos taxis presten el servicio que se da en el 941 50 50 50», número de la única empresa del sector con servicio de teleoperadoras.

«Piden mucho, demasiado, y aparte el vehículo adaptado sube la inversión en varias decenas de miles de euros, y eso sin contar con 'radiotaxi'; y te lo digo yo que empecé sin emisora». Jorge Lasanta, con 18 años de servicio, quiere dejar claro que Logroño no es Madrid ni Barcelona, no es una gran ciudad (aunque VTC, haberlas, haylas, y de toda la vida). Y eso por no hablar de lo que supone salir a ganarte la vida por las noches.

«Yo le he llegado a decir al actual alcalde, Conrado Escobar, que saldré sin problemas el día que me ponga un policía de copiloto». «La noche cada vez es más complicada, de verdad que nadie puede llegar a hacerse una idea, la tensión es máxima, tienes que estar con mil ojos y mucha mano izquierda pues la verdad es que te la juegas», apunta uno de los anónimos. «Date cuenta de que tampoco hay el servicio de autobuses nocturno que debería, y por algo será», apostillan, llamando a la reflexión, varios.

