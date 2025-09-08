El otro verano para el turismo en La Rioja Numerosos visitantes llegan a la región en los meses de septiembre y octubre atraídos por la vendimia, las fiestas y los paisajes otoñales

Iñaki García Logroño Lunes, 8 de septiembre 2025, 07:25

El verano climatológico ya ha terminado y lo ha hecho, al menos en cuanto a estadísticas de ocupación y con los datos que se conocen hasta la fecha, con registros positivos para el turismo riojano. Unas cifras que el sector espera prolongar durante los próximos meses, septiembre y octubre, que tradicionalmente han acercado a numerosos visitantes a la zona, gracias a atractivos como la vendimia, fiestas (con San Mateo a la cabeza) o los paisajes otoñales de la comunidad.

«Es una de las temporadas más altas», destaca Virginia Borges. «Siempre se prevén como meses buenos porque el paisaje está espectacular y en el ámbito del enoturismo hay muchos turistas a los que les atrae venir en la época de la vendimia», expone la directora general de Turismo de La Rioja. «Es un momento muy especial para nosotros», remata.

Esas palabras se corroboran con datos. El año pasado, por ejemplo, más de 86.000 turistas eligieron La Rioja en septiembre, más de los que lo hicieron en junio, cuando llegaron a la región 80.079 visitantes. En octubre, la cifra bajó hasta los 75.000, pero sigue siendo muy superior a las que se registraron desde noviembre del año pasado hasta marzo del actual. ¿Qué ocurrirá ahora? Borges responde: «No tenemos una bola de cristal, solo podemos hablar de sensaciones y están siendo muy positivas durante todo el año: está claro que La Rioja despierta cada vez más interés», se congratula.

Retomando los datos de ocupación del año pasado, en los hoteles quedó clara la pujanza de estos meses. Septiembre fue el segundo, solo superado por agosto, en el que más turistas se alojaron en los establecimientos hoteleros de la región: 62.524. En ese ranking, octubre se situó en un más que digno cuarto puesto.

También para las viviendas de uso turístico resulta un periodo positivo, tal y como lo reconoce la presidenta de Arvutur, Susana Díaz. «La primera semana de septiembre flojea un poco porque los niños empiezan los colegios, pero el resto del mes es muy bueno y octubre, aunque baja algo, también», sintetiza al tiempo que resalta que se trata de una época en la que llegan muchos extranjeros. «Les atrae mucho el tema de la vendimia», opina.

De hecho, Díaz asegura que prácticamente todos los fines de semana de septiembre y octubre están con las reservas completas y que para San Mateo las peticiones de alojamiento llegaron «desde hace muchísimo tiempo». Las previsiones, por lo tanto, son buenas para ese tipo de alojamientos, mientras que en otros, como los campings, sí se notan diferencias entre el verano y septiembre. «Los meses más potentes para nosotros son julio y agosto», sentencia Jon Koldo Salgado (presidente de la Asociación de Campings), quien afirma que sus clientes ahora son aquellos que no han tenido vacaciones en el periodo estival y visitantes de comunidades próximas como País Vasco y Navarra.

En las casas rurales, mientras, se espera que septiembre prolongue la tendencia de los meses anteriores en los que el mayor volumen de reservas ha hecho que se compensen las estancias más cortas. «Hay mucha gente que utiliza La Rioja para pasar una o dos noches antes de volver a sus puntos de origen, ya sean nacionales o extranjeros», apunta José Joaquín Sanz, presidente de Ascarioja. «Y aunque este año no hay puentes, los fines de semana siempre han resultado muy atractivos en La Rioja en estas fechas», remata.

