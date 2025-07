El verano llena La Rioja vacía

Irene Echazarreta Logroño Domingo, 13 de julio 2025, 08:26 | Actualizado 09:23h. Comenta Compartir

Durante casi todo el año, el pequeño municipio de El Redal se mantiene sin casi actividad. Apenas cuenta con 142 habitantes censados, dos bares y ninguna escuela, pero poco a poco las medidas llevadas a cabo por el Ayuntamiento revolucionaron la localidad, a la que solo durante el pasado verano llegaron 531 visitantes entre julio y agosto, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Medición del turismo nacional y receptor a partir de la posición de los teléfonos móviles.

«Hasta que no abrimos las piscinas, solo venían descendientes de El Redal procedentes del País Vasco o de Logroño. Lo hacían en la semana de fiestas y luego desaparecían, se marchaban a los pueblos que tuviesen piscina, pero ahora llegan al municipio desde el Valle de Ocón. Fija población y los chiquillos vienen a gusto», señala su alcalde, José Miguel Cadarso, antes de destacar que el atractivo que suscita este espacio deportivo provoca que «unos días estés tranquilo y al siguiente, puedan aparecer cien niños de un campamento».

La localidad se llena de vida durante la época estival. «Tenemos una asociación que hace un montón de actividades, como el día del vino, de la sidra..., o clases de baile los martes de julio y agosto. Todo ello hace que los bares se animen y hagan el famoso pincho pote, lo que da ambiente. Hay que conseguir, sobre todo, que quieran venir los niños, porque son los que arrastran a los mayores; se lo pasen bien y den vida al pueblo».

La apuesta iniciada por esta localidad riojana es similar a la que han efectuado, con mayor o menor fortuna, otros pueblos de la región que han buscado potenciar sus singularidades para atraer turistas y combatir la despoblación. Cihuri –al igual que Sajazarra, Santo Domingo de la Calzada y Casalarreina, entre otros municipios– ha logrado convertirse en un fuerte reclamo: recibió 7.079 visitas durante la pasada época estival, que multiplicaron con creces a sus habitantes empadronados (200), según las últimas cifras proporcionadas por el INE.

Más allá de los puentes y de los fines de semana, la explosión definitiva de viajeros se produce entre los meses de julio y agosto. Para estas fechas, los vecinos están más que acostumbrados al revuelo que llegan a ocasionar los más pequeños. «En verano da gloria ver el municipio: los niños juegan con el balón, van en bicicleta...», reconoce el primer edil, Neftalí Isasi, que, aunque alguna vez ha recibido quejas por ello, considera que «hay que dejarles que molesten, porque durante meses no se ve a ningún menor» por las calles de la localidad.

La presión del turismo no se percibe en ningún momento en este pequeño municipio, que ha sabido encajar las visitas de los turistas con el devenir de sus residentes. «Siempre te encuentras a quien le gustaría entrar hasta la barra del bar, pero no tenemos grandes problemas. Hemos conseguido que los vecinos y turistas se acoplen y convivan de manera extraordinaria», asegura el regidor. La masificación tampoco entraña ningún inconveniente para abastecer de los servicios necesarios a la creciente población. «Estamos inscritos en el sistema de abastecimiento y saneamiento del Oja-Tirón. Tenemos fibra óptica y ya por aquí no pasa el camión con las bombonas de butano, porque todos los vecinos disponen en las puertas de sus casas de un acceso a la red de gas natural».

Cihuri dispone de todos los servicios..., ¿pero qué aspectos propician que se erija como un reclamo para las miles de familias que acuden en verano? El municipio ha apostado por mejorar sus infraestructuras y por potenciar sus distintos atractivos, entre los que se incluye el paisaje vitícola. «Hoy podemos presumir de que se puede pasear por nuestra red de caminos asfaltados entre viñedos. Tenemos dos ríos, diez parques, un mirador extraordinario, las bodegas, el Priorato, el festival de luz y sonido en el puente romano, el verano cultural... Cihuri se ha convertido en un municipio atractivo, digno de visitar», donde el 75% del IBI que ingresa el Ayuntamiento «procede de nuevas viviendas».

Otros pueblos de La Rioja, como Arnedillo, también registran una masificación durante la época estival. Su población llega a multiplicarse por más de diez durante el verano, con 428 empadronados y más de 5.500 visitas entre julio y agosto. Solo en el casco viejo, el 90% de los inmuebles «son segundas residencias» de familias que, sobre todo, proceden del País Vasco. «Ahora cuando se abre la puerta de una casa, ves salir al nieto y al tatarabuelo», resalta Pedro Antonio Montalvo, regidor de la localidad, antes de apuntar que «con los niños de vacaciones, ya se ha notado esa primera avanzadilla, conformada por los abuelos con los nietos; porque los padres por trabajo no llegan hasta el fin de semana».

Los vecinos, asegura, están más que habituados a que se llene el municipio durante estas fechas. «Desde que nació el balneario, están acostumbrados a tratar con los visitantes». Arnedillo siempre ha sido un destino turístico, pero ha ido «in crescendo». «Ahora se hacen hasta actuaciones, hay una gran oferta turística (con 600 plazas hoteleras, casas rurales, apartamentos, aparcamiento para autocaravanas...) y gastronómica (con siete restaurantes), pero el atractivo primordial lo conforman las aguas mineromedicinales, barros y masajes que ofrece el balneario, las pozas termales, las cuevas, los lagares rupestres y el río, que hacen que el motor del municipio gire en torno a toda esta oferta».

Todo un enclave que permite que cualquier persona pueda disfrutar «de los paseos, de la escalada, incluso de las vías ferratas... hay para todos los públicos, para que incluso quieran repetir». Pero a pesar de la masificación que experimentan, apenas registran inconvenientes. «Como sabemos que vivimos del turismo, en verano recogemos las basuras durante cinco días a la semana en lugar de tres y tenemos dos pozos de agua potable», afirma antes de apuntar en relación al estacionamiento en la localidad que «a pesar de que tenemos seis gratuitos, hay muchas personas que quieren aparcar incluso debajo de la cama». «Lo tenemos que regular un poco, pero hace falta concienciación ciudadana, que sean conscientes de que tienen que dejar el coche en un lugar seguro para ellos y para los vecinos, así como para que pueda pasar el camión de la basura».

Otras localidades como Ezcaray, que recibe durante todo el año una gran afluencia durante los fines de semana, acumuló entre julio y agosto más de 22.000 viajes, que multiplicaron su población por más de diez. Las cifras que maneja el INE también evidencian cómo otros municipios se erigen como un reclamo para las familias y visitantes. Sajazarra (con 125 empadronados y 1.130 turistas), Castañares de Rioja (con 404 y 3.736, respectivamente) y Casalarreina (con 1.062 censados y 3.518 visitas) también notaron (y mucho) la afluencia de los turistas durante la época estival.

Al igual que Navarrete, que recibió una mayor presión entre julio y agosto (con 8.200 visitas, frente a los más de 3.000 vecinos empadronados). Su regidor, José María Pastor, asegura que «notamos esta afluencia por estas fechas, en las que los peregrinos son abundantes. Además, nos visitan turistas de otras localidades cercanas, sobre todo del País Vasco, aunque también del sur». En esta localidad, asegura, «el turista se encuentra un poco de todo, puede disfrutar de la familia y de las actividades que se preparan para el transcurso del verano. Los vecinos están encantados de recibirlos; suponen una fuente de ingreso».

