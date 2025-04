El Teléfono del Lector

La Rioja Martes, 22 de abril 2025, 08:01 Comenta Compartir

Lucha por los billetes en Ezcaray

La primera llamada del día llega desde Logroño, en la que un vecino de la capital comenta cómo es el Domingo de Resurrección en Ezcaray: «Este año ha sido la primera vez que he ido, y me ha sorprendido mucho. Después de la misa tiran billetes por el balcón y la gente lucha por ellos, incluso he visto hasta golpes. Por eso propongo una alternativa para otros años y es poner en cada uno de los billetes un número. De esta forma se haría luego un sorteo, pero sin cobrarlos de verdad, porque aquí no se cobra el día de las 'aleluyas'. Creo que eso es mejor a cómo se está gestionando, porque la gente a veces es un poco bruta».

La fe de los cofrades en Viernes Santo

Una vecina quiere «agradecer a todos los cofrades que salieron durante el Viernes Santo por seguir llevando los pasos a pesar de las primeras gotas de lluvia, que finalmente impidió que pudieran terminar su recorrido. Pese a eso, esperaron a que dejara de llover y, aunque de una forma diferente a la prevista, pudieron poner el colofón a la noche, como al paso de la Dolorosa, a la que cantaron pasadas las once de la noche al lado de la Redonda».

Balsas de agua en Club Deportivo

La tercera llamada también hace referencia a las lluvias y a las consecuencias que pueden verse en algunas calles de la capital riojana, como en Club Deportivo con Pintor Rosales. «Llevamos bastante tiempo viendo cómo se inunda gran parte de esa zona cuando llueve. Se forman balsas de agua y los peatones tienen que pasar por otras zonas, porque en los pasos de peatones es casi imposible. Y eso también obstaculiza la circulación de los coches. Además las alcantarillas se obstruyen, y necesitamos soluciones», sostiene esta vecina en su mensaje.

Baldosa inexistente en Joan Miró

«Al lado del portal número 8 de la plaza Joan Miró falta una baldosa en el pavimento. Es importante que lo arreglen y la pongan, porque ese hueco puede dar lugar a caídas, sobre todo en personas mayores, que son varias en el vecindario», comenta el lector.

«Las farolas no son para los anuncios»

La siguiente vecina deja un mensaje claro acerca de la publicidad en las vías públicas: «Las farolas y los postes no son sitios para que la gente ponga sus anuncios, que además lo hacen con cinta aislante, y pasado un tiempo están destrozados y se olvidan de quitarlos. Pido que el Ayuntamiento ponga soluciones a esto, algo que es sencillo porque en esos anuncios sale el teléfono de la persona en cuestión».

Aparcamiento Siete Infantes

«En la entrada del parking Siete Infantes de Lara hay residuos tirados, como botellas o diferentes envases. Considero que se deberían de recoger con más regularidad, porque de hecho los que están se nota que llevan ya un tiempo tirados en el suelo. Al final es suciedad y un foco de infección, además de poder pinchar las ruedas de algunos coches cuando entran», sostiene molesto el vecino.

Bache en la rotonda de calle Portillejo

La última llamada del día deja otra queja, pero esta vez por un bache que hay en la rotonda de calle Portillejo con avenida Burgos. «Creo que deberían arreglarlo, porque además de ser incómodo para la conducción, también supone un peligro añadido al ser en rotonda, porque notas el bache en curva. No es lo mismo que pasarlo conduciendo recto. Tiene profundidad y lleva ahí años», concluye este residente.

El remitente de esta fotografía quiere denunciar el estado en el que se encuentra el cartel informativo del Espolón de Logroño. El lector, durante su tránsito por esta zona de la capital riojana, se encontró el panel con pintadas de distintos colores, numerosas manchas y carteles de manifestaciones. Todo ello impide disfrutar de su lectura y, por eso, pide una solución al respecto.

