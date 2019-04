Villamediana acaba con el basurero de los 'Matamachos' 01:41 Desde primera hora de este miércoles se está llevando a cabo la limpieza de una finca de más de 3.000 m2 plagada de basura en el centro de la ciudad DIEGO MARÍN A. Logroño Miércoles, 10 abril 2019, 11:25

Villamediana ha acabado hoy con un problema que preocupaba a la localidad desde hace más de diez años: una finca en el centro que estaba plagada de basura. La finca, que tiene unos 3.000 m2 y es una de las más grandes de la zona, pertenece a una pareja de hermanos vecinos del pueblo, uno de los cuales ha estado presente cuando ha comenzado la ejecución de los trabajos de limpieza.

Guardia Civil, Policía Local y la empresa contratada para ello, han llevado a cabo a primera hora de este miércoles la limpieza de la conocida como finca 'Matamachos', situada entre las calles Serrano, Miguel de Cervantes y San Vicente. Hasta allí se han acercado también miembros del equipo de Gobierno, encabezados por la alcaldesa Ana Belén Martínez, que han comprobado el inicio de los trabajos. Hacia las 9.30 de la mañana se ha llenado el primer contenedor de residuos, que junto a los demás que saquen, serán trasladados a un lugar de gestión de residuos.

El lugar, según los vecinos, es «un verdadero criadero de ratas«, y hasta ahora no se había podido actuar a falta de una orden judicial.

Finalmente, el Ayuntamiento ha logrado la orden necesaria para acceder a limpiar el espacio. Para sanear la finca, ha tenido que intervenir una retroescavadora debido a la cantidad de basura acumulada.

Las tareas de retirada de los residuos acumulados en dicho solar se prolongarán por espacio, al menos de tres semanas. Para estimar el volumen de residuos acumulados se ha utilizado una ortofotografía que se ha solapado sobre cartografía para determinar la superficie y altura de los diferentes grupos de residuos acumulados

El Ayuntamiento de Villamediana ha explicado en una nota que la limpieza se ha llevado a cabo a través del procedimiento de ejecución subsidiaria.

El pasado 2 de abril, el Juzgado Contencioso Administrativo Número 2 de Logroño autorizó la entrada al inmueble al Ayuntamiento paralimpiar los residuos acumulados. «El tribunal ha tenido en cuenta los diferentes informes y requerimientos realizados por los técnicos municipales del Ayuntamiento, así como por agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil del puesto de Villamediana y del SEPRONA», dice la nota, que añade que en el lugar hay «residuos como vehículos, neumáticos, electrodomésticos, diversos bidones, aceites, chatarra y todo tipo de objetos, así como la presencia de ratas y gatos».

El Ayuntamiento explica que la situación se prorroga desde hace más de una década y que era una demanda constante de los vecinos. «Tras la inacción de la propiedad ante los últimos requerimientos, el equipo de Gobierno inició el proceso en el Tribunal Contencioso Administrativo para poder resolver un problema de salubridad», añaden.

El Juzgado entiende que la parcela está «llena de residuos, es insalubre, pudiendo generar enfermedades debido a la suciedad que impera en la misma, así como la presencia de animales». Apunta el tribunal en su escrito que «es evidente que la medida pretendida por la Administración municipal no es otra que la limpieza del solar y es la única que puede adoptarse ante la inactividad de la propiedad del inmueble. No se concibe otra forma de abordar eficazmente el problema si no es accediendo al interior de la finca».

Los requerimientos para proceder a la limpieza del solar a la propiedad, con apercibimiento de multa en caso contrario, se han sucedido desde el año 2005. Ya en 2007, un informe de la Inspección Gobierno de La Rioja apuntaba la siguiente descripción del solar: «Se constata la existencia de un solar vallado con valla metálica en la parte frontal, y de entrada por la calle San Vicente, en los laterales que ocupan la calle Serradero, el vallado está hundido y formado por somieres oxidados, y en lateral de la calle Miguel Cervantes, se cierra con pared de vegetación. Se ve gran cantidad de residuos domésticos, comerciales e industriales. Colchones, somieres, juguetes, restos de ventanas, restos de montajes de cocinas, de baños, sillones, restos de material de obra; botes de pintura, botes de productos químicos, bidones -que pueden ser de gasoil o sustancias parecidas-, cajas de plástico, de bebidas, de frutas, vehículos -coches y tractores, así como dos palas excavadoras- ruedas y una hormigonera oxidada. También se localiza gran número de animales y una edificación semiderruida».

Dicho informe ya proponía, como medida cautelar, «la clausura del solar como vertedero, implicando la retirada de todos los residuos por gestor autorizado por el riesgo que supone para la salud de la población que habita en los alrededores: plagas, roedores, insectos, cucarachas, incendios con la consiguiente emisión de humos por la combustión de ruedas, bidones y productos químicos».

Tras el expediente iniciado en 2017 por parte Ayuntamiento de Villamediana, y ante la reiterada inacción de los propietarios, el equipo de Gobierno trasladó al Tribunal Contencioso Administrativo la demanda de acceso al solar para proceder a su limpieza, cumpliendo así el compromiso adquirido con los vecinos e iniciando la resolución de un problema de insalubridad que se prolonga por más de una década.