Salud, Educación y todo lo demás en el Presupuesto de La Rioja La política sanitaria y la gestión educativa se comen cinco de cada diez euros de las Cuentas, sobre todo en gasto de personal

Pío García Logroño Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:28 | Actualizado 22:38h.

Gonzalo Capellán ha presentado este miércoles su tercer proyecto de Presupuestos para La Rioja, que vuelve a ser el más elevado de la historia, pero apenas crece un 1,66% a diferencia de los dos anteriores. Descubre cuáles son las mayores partidas.

Salud 679,55 M€ Aumento de 20,18 M€ Servicios Sociales 184,79 M€ Vivienda 28,37 M€ Aumento 2,98% Aumento 8,44% Educación 428,46 M€ Aumento 2,53% Agricultura y Ganadería 85,53 M€ Aumento 3,04% Cultura 20,24 M€ Aumento 1,29% Deporte y juventud 16,55 M€ Aumento en deporte 6,29% I+D+I 113,56 M€ ADER 72,34M€ Turismo 17,09 M€ Aumento 0,49%

Salud Casi 8 millones para el nuevo Centro de Especialidades

Sanidad es el territorio de los grandes números. Casi la mitad de los 679,55 millones presupuestados se destinarán a pagar al personal sanitario y a la contratación de profesionales. La Atención Primaria, achacosa base de un sistema gigantesco, recibirá 198,55 millones de euros (7.43 millones más que en el ejercicio anterior), mientras que la Hospitalaria se llevará 409,73 millones, lo que supone un incremento de casi 22 millones de euros. Bajo los grandes números hay realidades tangibles que podrán ser examinadas al final de la legislatura. Tal y como indicó ayer el presidente, Gonzalo Capellán, a lo largo de este mes se adjudicará la construcción del nuevo Centro de Especialidades 'Adoración Sáenz', para el que se consignan 7,65 millones. También hay partidas para la ampliación de consultas externas del Hospital de Calahorra –entre 7 y 12 más– y del servicio de Urgencias.

Turismo Mejoras escénicas en el Riojafórum

En el capítulo destinado al «impulso a la promoción comercial y turística de la región», la inversión apenas varía con respecto a la de 2025 (el incremento no llega ni al 0,5%). Entre la mejora de las infraestructuras turísticas, a las que se destinarán 2,68 millones, se avanzan, aunque sin concretar, mejoras escénicas en el Riojafórum y nuevos elementos en el parque Barranco Perdido.

Servicios Sociales Casi 17 millones para políticas de infancia y juventud

«Este es un Presupuesto expansivo, en el que todas las políticas fundamentales crecen», glosó Capellán a la hora de abordar las inversiones en Servicios Sociales. El dinero destinado a este capítulo aumenta 5,35 millones con respecto al año anterior (casi el 3%) hasta alcanzar los 184,79 millones de euros. La mayor parte (63,35 millones) se la llevan los mayores. Entre otras cosas, hay planificadas obras de mejora en tres residencias (Arnedo, 'Santa María la Real' de Nájera y 'El Sol' de Logroño), así como en doce centros de participación activa. También se incorporan partidas para la residencia de Baños de Río Tobía y para el centro de día en Haro. La infancia y la juventud reciben casi 17 millones (uno más que en 2025) y las políticas de discapacidad suman 23,11 millones. Finalmente, se destinan 3,1 millones de euros a las acciones en igualdad de género.

Agricultura y ganadería Más de nueve millones para luchar contra los incendios

A la espera de conocer si se aprueban o no nuevas ayudas para el sector vitivinícola, cuya crisis no parece tener un fin próximo, los presupuestos en Agricultura y Ganadería contemplan cantidades importantes para obras hidráulicas (1,2 millones de euros), de saneamiento y depuración (3,3 millones) y para concentraciones parcelarias (3,81 millones). Además, se destinan 5,3 millones correspondientes a la anualidad del año 2026 para las obras de mejora del laboratorio regional y otros cinco para los seguros agrarios. Destaca de manera singular el dinero que se va a invertir en la lucha contra los incendios, tras un año crítico en España que La Rioja ha salvado con buena nota: hay previstos 4,2 millones de euros para la prevención (1,2 millones más que en 2025) y poco más de cinco para la vigilancia y extinción (790.000 euros más).

Educación La Universidad de La Rioja recibirá 53,32 millones

Educación se lleva, solo por detrás de Sanidad, la mayor parte del gasto de la comunidad autónoma. No hay proyectos de relumbrón, aunque en el año 2026 deberán concretarse algunos de los anunciados. Si la Aneca da su visto bueno, la UR comenzará a impartir los estudios de Medicina el próximo curso. De momento, los alumnos ocuparán el edificio de Enfermería, pero ya aparecen consignados 1,5 millones para la construcción de un inmueble específico en las traseras de Corazonistas. Capellán calcula que las obras comenzarán en 2026. El presidente también consideró «estratégico» el proyecto de FP Integrada de Calahorra, para el que hay previstos 0,8 millones de euros. En total, se destinarán 19,6 millones para diferentes infraestructuras educativas (4,24 millones más). Más allá de los edificios, el Gobierno financiará con 53,32 millones a la Universidad de La Rioja y seguirá asumiendo el coste de la primera matrícula tanto en la UR como en la UNED y en la Esdir.

Algunas partidas presupuestarias Salud Infraestructuras Sanitarias 7,9 M€ Construcción del Centro de Especialidades y Cirugría Mayor Ambulatoria 'Adoración Sanz' 3,29M€ Ampliación consultas externas y renovación de equipos de radiología y TAC Educación Nuevos edificios Medicina 1,5 millones de euros Nuevo colegios en Pradejón 7,26 M€ Agoncillo 3,78M€ Calahorra 800.000 € Intervenciones en Villamediana, Arnedo, Haro, UNED... Vivienda Ayudas al alquiler joven 6,4 millones de euros Rehabilitación de vivienda 7,9 millones de euros Servicios sociales Infraestructuras Sanitarias 1,35€ Nuevos puntos de encuentro familiar en Logroño y Calahorra 300.000 € Residencia de Personas mayores en Baños del Río Tobía 200.000€ Centro de Día en Haro Agricultura y ganadería 1,2 M€ Obras hidráulicas en Cuzcurrita y Cervera 5,03 M€ Vigilancia y extinción de incendios 401.000 € Nuevo centro comarcal de Ortigosa Cultura 4,2 M€ Obras en el recinto amurallado de San Vicente, Iglesias de Palacio y Santiago de Logroño. 3,11€ Nuevo programa Camino Escena Norte Turismo 2,68 M€ Mejoras escénicas en el Riojafórum y nuevos elementos para el Barranco Perdido 1,1 M€ Nuevas rutas aéreas entre Logroño-Agoncillo y Barcelona

Cultura Con la mirada puesta en la exposición de San Millán

Aunque no es la partida más generosa, la política cultural en 2026 girará en torno a la gran exposición sobre los orígenes del idioma que se pretende organizar en Yuso. La Fundación San Millán recibirá 662.000 euros. También se han previsto 3,11 millones para el desarrollo de actividades culturales propias, entre ellas un nuevo programa titulado 'Camino Escena Norte'. En cuanto al patrimonio histórico, se anuncian obras en las murallas de San Vicente, la catedral de Santo Domingo, las iglesias de Palacio y Santiago (Logroño), San Miguel (Calahorra) y San Andrés (Valgañón).

Empresa, industria y energía Más de diez millones para polígonos industriales

Entre los 42,71 millones previstos para el fomento de la inversión empresarial, destaca la partida destinada tanto a la creación de nuevos polígonos industriales (9,4 millones) como a las ayudas a los ayuntamientos para estas zonas específicas (1,5 millones). Una vez finalizadas las ayudas a los autónomos –que han protagonizado los primeros años de la legislatura–, se contempla la inversión de tres millones de euros para TechRioja, el parque tecnológico que se quiere instalar en el recinto ferial de Albelda y el que también se ubicará –si se cumplen los plazos y las impugnaciones no lo impiden– el anunciado centro de datos para las industrias del español.

Deportes y juventud Once millones para la inversión en deporte

En la presentación de los Presupuestos, Capellán se enorgulleció de las desgravaciones fiscales por la práctica deportiva, «una medida en la que fuimos pioneros y que ahora adoptan otras administraciones». En cuanto a la inversión concreta, se incrementan en 345.000 euros las becas para técnicos y deportistas y se destinan 745.000 euros para programas de ocio dirigidos a los jóvenes, como campamentos.

