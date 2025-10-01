LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
JUAN MARÍN

Salud, Educación y todo lo demás en el Presupuesto de La Rioja

La política sanitaria y la gestión educativa se comen cinco de cada diez euros de las Cuentas, sobre todo en gasto de personal

Pío García

Pío García

Logroño

Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:28

Gonzalo Capellán ha presentado este miércoles su tercer proyecto de Presupuestos para La Rioja, que vuelve a ser el más elevado de la historia, pero apenas crece un 1,66% a diferencia de los dos anteriores. Descubre cuáles son las mayores partidas.

Salud

679,55 M€

Aumento

de 20,18 M€

Servicios

Sociales

184,79 M€

Vivienda

28,37 M€

Aumento

2,98%

Aumento

8,44%

Educación

428,46 M€

Aumento

2,53%

Agricultura

y Ganadería

85,53 M€

Aumento

3,04%

Cultura

20,24 M€

Aumento

1,29%

Deporte

y juventud

16,55 M€

Aumento en

deporte 6,29%

I+D+I

113,56 M€

ADER

72,34M€

Turismo

17,09 M€

Aumento

0,49%

Vivienda

28,37 M€

Salud

679,55 M€

Aumento

8,44%

Aumento

de 20,18 M€

Servicios

Sociales

184,79 M€

Turismo

17,09 M€

Aumento

2,98%

Aumento

0,49%

Agricultura

y Ganadería

85,53 M€

Aumento

3,04%

Educación

428,46 M€

Aumento

2,53%

Deporte

y juventud

16,55 M€

Aumento en

deporte 6,29%

Cultura

20,24 M€

Aumento

1,29%

I+D+I

113,56 M€

ADER

72,34M€

Vivienda

28,37 M€

Agricultura

y Ganadería

85,53 M€

Salud

679,55 M€

Aumento

8,44%

Aumento

de 20,18M€

Aumento

3,04%

Educación

428,46 M€

Turismo

17,09 M€

Servicios

Sociales

184,79 M€

Aumento

2,53%

Aumento

0,49%

Aumento

2,98%

Cultura

20,24 M€

Deporte

y juventud

16,55 M€

I+D+I

113,56 M€

Aumento

1,29%

ADER

72,34M€

Aumento en

deporte 6,29%

  1. Salud

    Casi 8 millones para el nuevo Centro de Especialidades

Sanidad es el territorio de los grandes números. Casi la mitad de los 679,55 millones presupuestados se destinarán a pagar al personal sanitario y a la contratación de profesionales. La Atención Primaria, achacosa base de un sistema gigantesco, recibirá 198,55 millones de euros (7.43 millones más que en el ejercicio anterior), mientras que la Hospitalaria se llevará 409,73 millones, lo que supone un incremento de casi 22 millones de euros. Bajo los grandes números hay realidades tangibles que podrán ser examinadas al final de la legislatura. Tal y como indicó ayer el presidente, Gonzalo Capellán, a lo largo de este mes se adjudicará la construcción del nuevo Centro de Especialidades 'Adoración Sáenz', para el que se consignan 7,65 millones. También hay partidas para la ampliación de consultas externas del Hospital de Calahorra –entre 7 y 12 más– y del servicio de Urgencias.

  1. Turismo

    Mejoras escénicas en el Riojafórum

En el capítulo destinado al «impulso a la promoción comercial y turística de la región», la inversión apenas varía con respecto a la de 2025 (el incremento no llega ni al 0,5%). Entre la mejora de las infraestructuras turísticas, a las que se destinarán 2,68 millones, se avanzan, aunque sin concretar, mejoras escénicas en el Riojafórum y nuevos elementos en el parque Barranco Perdido.

  1. Servicios Sociales

    Casi 17 millones para políticas de infancia y juventud

«Este es un Presupuesto expansivo, en el que todas las políticas fundamentales crecen», glosó Capellán a la hora de abordar las inversiones en Servicios Sociales. El dinero destinado a este capítulo aumenta 5,35 millones con respecto al año anterior (casi el 3%) hasta alcanzar los 184,79 millones de euros. La mayor parte (63,35 millones) se la llevan los mayores. Entre otras cosas, hay planificadas obras de mejora en tres residencias (Arnedo, 'Santa María la Real' de Nájera y 'El Sol' de Logroño), así como en doce centros de participación activa. También se incorporan partidas para la residencia de Baños de Río Tobía y para el centro de día en Haro. La infancia y la juventud reciben casi 17 millones (uno más que en 2025) y las políticas de discapacidad suman 23,11 millones. Finalmente, se destinan 3,1 millones de euros a las acciones en igualdad de género.

  1. Agricultura y ganadería

    Más de nueve millones para luchar contra los incendios

A la espera de conocer si se aprueban o no nuevas ayudas para el sector vitivinícola, cuya crisis no parece tener un fin próximo, los presupuestos en Agricultura y Ganadería contemplan cantidades importantes para obras hidráulicas (1,2 millones de euros), de saneamiento y depuración (3,3 millones) y para concentraciones parcelarias (3,81 millones). Además, se destinan 5,3 millones correspondientes a la anualidad del año 2026 para las obras de mejora del laboratorio regional y otros cinco para los seguros agrarios. Destaca de manera singular el dinero que se va a invertir en la lucha contra los incendios, tras un año crítico en España que La Rioja ha salvado con buena nota: hay previstos 4,2 millones de euros para la prevención (1,2 millones más que en 2025) y poco más de cinco para la vigilancia y extinción (790.000 euros más).

  1. Educación

    La Universidad de La Rioja recibirá 53,32 millones

Educación se lleva, solo por detrás de Sanidad, la mayor parte del gasto de la comunidad autónoma. No hay proyectos de relumbrón, aunque en el año 2026 deberán concretarse algunos de los anunciados. Si la Aneca da su visto bueno, la UR comenzará a impartir los estudios de Medicina el próximo curso. De momento, los alumnos ocuparán el edificio de Enfermería, pero ya aparecen consignados 1,5 millones para la construcción de un inmueble específico en las traseras de Corazonistas. Capellán calcula que las obras comenzarán en 2026. El presidente también consideró «estratégico» el proyecto de FP Integrada de Calahorra, para el que hay previstos 0,8 millones de euros. En total, se destinarán 19,6 millones para diferentes infraestructuras educativas (4,24 millones más). Más allá de los edificios, el Gobierno financiará con 53,32 millones a la Universidad de La Rioja y seguirá asumiendo el coste de la primera matrícula tanto en la UR como en la UNED y en la Esdir.

Algunas partidas presupuestarias

Salud

Infraestructuras Sanitarias

7,9 M€

Construcción del Centro de Especialidades y Cirugría Mayor Ambulatoria ‘Adoración Sanz’

3,29M€

Ampliación consultas externas y renovación de equipos de radiología y TAC

Educación

Nuevos edificios

Medicina

1,5 millones de euros

Nuevo colegios en

Pradejón 7,26 M€

Agoncillo 3,78M€

Calahorra 800.000 €

Intervenciones en

Villamediana, Arnedo, Haro, UNED...

Vivienda

Ayudas al alquiler joven

6,4 millones de euros

Rehabilitación de

vivienda

7,9 millones de euros

Servicios sociales

Infraestructuras Sanitarias

1,35€

Nuevos puntos de encuentro familiar en Logroño y Calahorra

300.000 €

Residencia de Personas mayores en Baños del Río Tobía

200.000€

Centro de Día en Haro

Agricultura y ganadería

1,2 M€

Obras hidráulicas en Cuzcurrita y Cervera

5,03 M€

Vigilancia y extinción de incendios

401.000 €

Nuevo centro

comarcal de Ortigosa

Cultura

4,2 M€

Obras en el recinto amurallado de San Vicente, Iglesias de Palacio y Santiago de Logroño.

3,11€

Nuevo programa Camino Escena Norte

Turismo

2,68 M€

Mejoras escénicas en el Riojafórum y nuevos elementos para el

Barranco Perdido

1,1 M€

Nuevas rutas aéreas entre Logroño-Agoncillo y Barcelona

Algunas partidas presupuestarias

Salud

Infraestructuras Sanitarias

7,9 M€

Construcción del Centro de Especialidades y Cirugría Mayor Ambulatoria ‘Adoración Sanz’

3,29M€

Ampliación consultas externas y renovación de equipos de radiología y TAC

Educación

Nuevos edificios

Medicina

1,5 millones de euros

Nuevo colegios en

Pradejón 7,26 M€

Agoncillo 3,78M€

Calahorra 800.000 €

Intervenciones en

Villamediana, Arnedo, Haro, UNED...

Vivienda

Ayudas al alquiler joven

6,4 millones de euros

Rehabilitación de

vivienda

7,9 millones de euros

Servicios sociales

Infraestructuras Sanitarias

1,35€

Nuevos puntos de encuentro familiar en Logroño y Calahorra

300.000 €

Residencia de Personas mayores en Baños del Río Tobía

200.000€

Centro de Día en Haro

Agricultura y ganadería

1,2 M€

Obras hidráulicas en Cuzcurrita y Cervera

5,03 M€

Vigilancia y extinción de incendios

401.000 €

Nuevo centro

comarcal de Ortigosa

Cultura

4,2 M€

Obras en el recinto amurallado de San Vicente, Iglesias de Palacio y Santiago de Logroño.

3,11€

Nuevo programa Camino Escena Norte

Turismo

2,68 M€

Mejoras escénicas en el Riojafórum y nuevos elementos para el

Barranco Perdido

1,1 M€

Nuevas rutas aéreas entre Logroño-Agoncillo y Barcelona

Algunas partidas presupuestarias

Salud

Educación

Infraestructuras Sanitarias

Nuevos edificios

Medicina

1,5 millones de euros

Nuevo colegios en

Pradejón 7,26 M€

Agoncillo 3,78M€

Calahorra 800.000 €

Intervenciones en

Villamediana, Arnedo, Haro, UNED...

3,29M€

7,9 M€

Ampliación consultas externas y renovación de equipos de radiología y TAC

Construcción del Centro de Especialidades y Cirugría Mayor Ambulatoria ‘Adoración Sanz’

Servicios sociales

Vivienda

Infraestructuras Sanitarias

1,35€

200.000€

Ayudas al alquiler joven

6,4 millones de euros

Rehabilitación de

vivienda

7,9 millones de euros

Nuevos puntos de encuentro familiar en Logroño y Calahorra

Centro de Día en Haro

300.000 €

Residencia de Personas mayores en Baños del Río Tobía

Turismo

Agricultura y ganadería

2,68 M€

Mejoras escénicas en el Riojafórum y nuevos elementos para el

Barranco Perdido

1,2 M€

5,03 M€

Obras hidráulicas en Cuzcurrita y Cervera

Vigilancia y extinción de incendios

1,1 M€

Nuevas rutas aéreas entre Logroño-Agoncillo y Barcelona

401.000 €

Nuevo centro

comarcal de Ortigosa

Cultura

4,2 M€

Obras en el recinto amurallado de San Vicente, Iglesias de Palacio y Santiago de Logroño.

3,11€

Nuevo programa Camino Escena Norte

  1. Cultura

    Con la mirada puesta en la exposición de San Millán

Aunque no es la partida más generosa, la política cultural en 2026 girará en torno a la gran exposición sobre los orígenes del idioma que se pretende organizar en Yuso. La Fundación San Millán recibirá 662.000 euros. También se han previsto 3,11 millones para el desarrollo de actividades culturales propias, entre ellas un nuevo programa titulado 'Camino Escena Norte'. En cuanto al patrimonio histórico, se anuncian obras en las murallas de San Vicente, la catedral de Santo Domingo, las iglesias de Palacio y Santiago (Logroño), San Miguel (Calahorra) y San Andrés (Valgañón).

  1. Empresa, industria y energía

    Más de diez millones para polígonos industriales

Entre los 42,71 millones previstos para el fomento de la inversión empresarial, destaca la partida destinada tanto a la creación de nuevos polígonos industriales (9,4 millones) como a las ayudas a los ayuntamientos para estas zonas específicas (1,5 millones). Una vez finalizadas las ayudas a los autónomos –que han protagonizado los primeros años de la legislatura–, se contempla la inversión de tres millones de euros para TechRioja, el parque tecnológico que se quiere instalar en el recinto ferial de Albelda y el que también se ubicará –si se cumplen los plazos y las impugnaciones no lo impiden– el anunciado centro de datos para las industrias del español.

  1. Deportes y juventud

    Once millones para la inversión en deporte

En la presentación de los Presupuestos, Capellán se enorgulleció de las desgravaciones fiscales por la práctica deportiva, «una medida en la que fuimos pioneros y que ahora adoptan otras administraciones». En cuanto a la inversión concreta, se incrementan en 345.000 euros las becas para técnicos y deportistas y se destinan 745.000 euros para programas de ocio dirigidos a los jóvenes, como campamentos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Salud, Educación y todo lo demás en el Presupuesto de La Rioja

Salud, Educación y todo lo demás en el Presupuesto de La Rioja