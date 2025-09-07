Ruidos y suciedad en Logroño, en el Teléfono del Lector de hoy La sección de este sábado recoge varias quejas y algunos aplausos

Sin cita médica en La Estrella hasta el 24

Comenzamos la sección con la protesta de Maite que, desde Logroño, llama para quejarse porque a inicios de este mes de septiembre ha solicitado cita para el médico en el barrio de La Estrella y la primera cita disponible que le ofrecen «es para el 24 de septiembre». «¿Dónde esta el médico, qué tenemos que hacer los vecinos? Es denigrante», opina la comunicante.

«A la hostelería se le concede todo»

Ha pasado una semana y siguen coleando las opiniones del festival MUWI. Raúl, de Logroño, llama para reflexionar sobre las molestias que ha generado este evento, que considera que «no es casualidad». «Al margen de quitar un montón de aparcamientos un fin de semana clave para la ciudad, la idea de que se haya celebrado en el centro viene por una queja del presidente de los hosteleros riojanos que hace un par de años protestó porque si los conciertos no se hacían en el centro, la hostelería se moría», explica el vecino, que considera que «a la hostelería en Logroño se le concede todo y esta ha sido una más».

«La normativa sobre ruido no se cumple»

El ruido excesivo en la capital centra la llamada de otra vecina de Logroño que cree que «la normativa sobre esta materia ni se cumple ni se toca. Opina esta logroñesa que «las motos, por ejemplo, se oyen todos los días a todo volumen en la ciudad y nadie toma cartas en el asunto». También señala que en las obras hay maquinaria cuyos pitidos son ensordecedores y habría que medirlos bien. «A los vecinos nos torturan estos ruidos, la gente está agotada», critica esta comunicante que pide una «nueva normativa municipal severa que priorice el descanso y la tranquilidad de los vecinos».

La suciedad en Logroño empeora

Aborda la siguiente llamada un asunto que ocupa esta sección en muchas ocasiones: la suciedad. Desde Logroño llega esta protesta que incide en el descontento que la vecina que comunica su opinión: «Cada año está más sucia, hay excrementos de perro por las aceras, la imagen de la ciudad empieza a ser absolutamente lamentable pero entiendo que ya incluso se trata de un tema de salud». Por eso, esta vecina de la capital pide que «se tomen medidas a este respecto porque empieza a ser horroroso en Logroño, cosa que no se repite en otras ciudades vecinas, que las ves cuidadas, más limpias». Cree la logroñesa que el problema puede radicar en la «falta de personal de limpieza» e incide en que «tampoco han regado las calles, lo cual es muy importante, dado el calor que ha hecho este verano». «Creo que es hora de que se adopten ya medidas porque es una queja que tenemos muchísimos logroñeses», solicita.

«No se pueden llevar los perros sueltos»

Bastante enfadada llama una vecina de Alberite que dice estar «hasta las narices de algunos propietarios de perros». Y se explica: «Yo tengo perros desde hace 25 años y estoy harta de que los animales de algunos meen en las paredes, vayan sueltos por los parques o por el pueblo». «Lo que está pasando aquí no ha pasado nunca, no me extraña de que los vecinos estén hasta las narices por cuatro o cinco guarros que no llevan ni la botella de agua para limpiar», dice expresivamente y prosigue preguntándose «por qué no se les multa; tener perro conlleva determinadas obligaciones: los perros no pueden ir sueltos, tienen que ir atados y no pueden entrar en los parques, ni mear en las paredes sin limpiarlo luego». «Luego nos miran a todos mal porque unos pocos no cumplen», se lamenta para finalizar.

... y La Guindilla «Cualquier día sale un cocodrilo» por El Campillo

Vecinos de San Antonio y El Campillo piden «urgentemente que se desbroce y adecente» un solar que hay a la altura de paseo Francisco Sáez Porres 2, 4 y 6. «Está en muy malas condiciones, creemos que es peligroso por el riesgo de incendio y tiene multa por no hacerlo», avisa. «Cualquier día sale un cocodrilo, porque ahí dentro se está criando de todo», ironiza.

