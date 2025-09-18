La Rioja solicita aumentar la capacidad de cuatro subestaciones eléctricas Aunque Aelec ha avisado de que el 90% de la red regional está ocupada, León asegura que existe «capacidad para cubrir la demanda actual»

Diego Marín A. Logroño Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:30

Aunque recientemente la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) advirtió de que más del 90% de la capacidad de la red eléctrica de La Rioja está ocupada, la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo del Gobierno riojano, Belinda León, aseguró este jueves que «tenemos capacidad suficiente para cubrir la demanda actual, pero vamos a más», aunque recordó que «el apagón se produjo por algo».

Aelec informó de que el 83,4% de los nudos de la red de distribución están saturados, por lo que ha solicitado aumentar la inversión y mejorar la planificación y remuneración. De lo contrario, estima la asociación, se podrían desaprovechar las energías renovables y limitar el crecimiento económico que la electrificación puede aportar a España.

Belinda León se reunió con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, para abordar la planificación eléctrica de La Rioja después de que la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) anunciara una inversión de 13.590 millones de euros hasta el final de la década para cubrir las necesidades del país, con prioridad a los proyectos industriales. El plan permanece en exposición pública para poder presentar alegaciones. En este sentido, Belinda León solicitó al Miteco que la nueva planificación garantice a La Rioja la capacidad de red eléctrica necesaria para el crecimiento industrial, la implantación de nuevos proyectos y la creación de empleo de calidad, además de reclamar nuevas infraestructuras que aseguren la competitividad de la industria, el equilibrio territorial y el desarrollo sostenible de la región.

Belinda LeónConsejera de Economía«En La Rioja tenemos 400 megavatios en tramitación de avales más otros 400 proyectos»

León ha subrayado «la necesidad de dotar a La Rioja de las infraestructuras eléctricas suficientes» para «asegurar y garantizar el suministro eléctrico en todo momento y circunstancia» para «evitar sucesos como los vividos en el apagón del pasado 28 de abril». En concreto, la consejera ha solicitado garantizar el mallado territorial en Logroño y Quel para asegurar la calidad de servicio y el aumento de la capacidad en las estaciones transformadoras de electricidad de Logroño, Haro, Quel y del polígono industrial El Sequero.

No obstante, la consejera ha advertido de que el mapa de situación que expuso Aelec no refleja la realidad, por eso «hemos exigido certezas». «La estrategia de reindustrialización de La Rioja no pasa por granjas de datos que consumen mucha energía», expuso León. Lo que sí ocurre es que «en La Rioja tenemos 400 megavatios en tramitación de avales más otros 400 proyectos con avales solicitados, pero esos mismos proyectos, replicados, se han podido presentar en otras comunidades y no llegar a hacerse realidad aquí», aclaró León, quien reclama un análisis y una solución.

En una nota de prensa, el Miteco expuso que las dos administraciones han coincidido en «la oportunidad que representa este nuevo ciclo de planificación para atender las nuevas necesidades que surgen con la progresiva electrificación de la economía y de la propia sociedad», y han analizado la propuesta inicial de contemplar actuaciones en las subestaciones de las redes de transporte para mejorar la capacidad y atender las nuevas demandas de ámbito local. Una vez recibidas las contribuciones en la fase de consultas públicas, se analizará la viabilidad física, técnica y ambiental de las propuestas a fin de tener en cuenta los principios rectores de la planificación.