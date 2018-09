Los profesores tendrán 18 horas lectivas a la semana y dos «moscosos» al año Sonia Tercero Educación acuerda con CCOO, UGT y ANPE una serie de mejoras para la conciliación de la vida familiar LA RIOJA Logroño Miércoles, 26 septiembre 2018, 18:58

La Consejería de Educación ha acordado con los sindicatos ANPE, CCOO y UGT (aún con el rechazo de otros, como el CSIF) una serie de mejoras en las condiciones laborales del profesorado. Se trata, según ha explicado la consejería nen una nota, de avanzar en la «corresponsabilidad y conciliación de la vida familiar y laboral del personal docente». El acuerdo también incluyen algunas medidas que a epsonal interino.

Éstas son las mejoras aprobadas por Educación para los profesores riojanos:

- 18 horas lectivas: se ha acordado la recuperación progresiva de la jornada de 18 horas lectivas, de manera que durante el próximo curso 2019/2020 se implantarán 19 horas para alcanzar las 18 en el curso 2020/2021.

- Dos 'moscosos« al año: el personal docente también dispondrá de dos días de libre disposición retribuidos por cada curso escolar, los días conocodios cmoo «moscosos» en otros cuerpos funcinariales.

- Permisos no justificados: cuando se solicite un permiso no retribuido por un tiempo igual o superior a 15 días no será necesaria su justificación.

- Excedencia intermitente: Los funcionarios docentes podrán disfrutar de excedencia por cuidado de hijo o familiar de manera intermitente, con la única limitación de que una vez solicitado el reingreso al servicio activo, deberá permanecer en dicha situación un mínimo de cuatro meses para poder solicitar un nuevo periodo de excedencia, por el mismo sujeto causante.

- Maternidad para los «nuevos»: los aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad que hayan obtenido vacante en las adjudicaciones de julio y a fecha 1 de septiembre tengan a su cargo un hijo menor de 18 semanas, podrán disfrutar de un permiso de maternidad por el tiempo que reste hasta que el hijo alcance las 18 semanas de edad.

CSIF no acepta lo que ve un «retraso» en la recuperación de las 18 horas La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) no ha acepta la propuesta de la Consejería de Educación. «Bajo una apariencia de recuperación de derechos, tan sólo se esconde un nuevo retraso en la recuperación de los mismos. Gracias al Acuerdo que se ha firmado hoy, nuestros docentes han perdido una oportunidad única de recobrar este año unos derechos que ya disfrutan sus compañeros de otras comunidades», explica el sindicato en una nota. Para CSIF este acuerdo es «manifiestamente insuficiente, puesto que, a pesar de recoger algunas de nuestras insistentes reivindicaciones, no contempla la principal demanda de nuestros docentes y de este sindicato: la recuperación inmediata de la jornada lectiva en Secundaria y establecer, lo antes posible, la jornada lectiva de 23 horas en Primaria». «En esta Comunidad Autónoma se daban todas las condiciones para conseguir la reducción de jornada de forma inmediata, ya que cumplimos con todos los requisitos económicos necesarios previstos en la normativa, pero al parecer ni Gobierno ni otras organizaciones han querido considerar este importante dato en sus extraños pactos».

- Interinos en una lista por «coincidencia»: Los aspirantes que figuren en una lista de interinos se podrán incorporar a la nueva siempre que, después de haberse inscrito en los procedimientos selectivos, no hayan podido presentarse a los mismos por coincidir la fecha y hora de celebración de la primera prueba con otras de otro cuerpo o especialidad docente, a las que se hayan presentado en la comunidad autónoma de La Rioja.

- Preferencia para los mayores de 55: En los llamamientos que se celebren a partir del 1 de octubre de cada curso escolar, en especialidades que no hubieran sido objeto de convocatoria de oposición en los cinco años inmediatamente anteriores a la convocatoria que da lugar a la formación de la correspondiente lista, se dará prioridad a los aspirantes que hayan alcanzado los 55 años de edad y tengan, al menos, diez años de servicios prestados en esa especialidad en centros públicos.

- Bajas por contingencia profesional: el acuerdo alcanzado contempla darles un tratamiento similar a las de maternidad, por lo que los aspirantes a quienes les sea asignado un destino por curso escolar completo, tendrán derecho a la reserva de dicho destino, al cual deberán incorporarse al finalizar el periodo de licencia.

- Reducción de ratios: por último, la Consejería de Educación, Formación y Empleo elaborará un estudio a lo largo del próximo curso para analizar la posibilidad de reducción de ratios, comenzando con el primer curso de segundo ciclo de Educación Infantil (3 años).