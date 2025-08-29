Olores, actos vandálicos, excrementos... hoy en el Teléfono del Lector Estos son los temas que preocupan a nuestros lectores hoy

La Rioja Logroño Viernes, 29 de agosto 2025

«Satisfacción» por las recetas en Rioja Salud

Se abre la sección con una llamada desde Logroño cuyo autor muestra «su satisfacción por el servicio de médicos que recetan por teléfono cuando no está tu médico de cabecera». «Desde la app de Rioja Salud rellenas un formulario y ese mismo día o el siguiente se ponen en contacto contigo, son efectivos, rápidos y encantadores», explica. Ella quiere felicitar al organizador del sistema y a los doctores que lo hacen: «Es una buena medida».

«Olores totalmente insoportables»

Un lector telefonea para quejarse de los olores que desprende la quemadora de orujos de Viana. «Absolutamente desastroso, llegan unos olores a Logroño totalmente insoportables así desde hace años», informa. Se pregunta qué están haciendo los responsables ante esta «pérdida de calidad de vida» de los logroñeses.

Indignada por el trato sanitario tras un golpe

Una mujer de Logroño llama para denunciar lo que le ocurrió el pasado domingo. «Acudí al Carpa después de caerme por un dolor de rodilla y me dijeron que no me iban a hacer ninguna prueba, y que en dos meses me la haría el médico de cabecera. Después fui al San Pedro, y lo único que hicieron fue recetarme antiinflamatorio, paracetamol y pincharme algo para el dolor. Y me fui sin saber lo que tenía», explica indignada. «El personal, eso si, fue muy atento y amable», sentencia.

Actos «vandálicos» en Alesanco

Desde Alesanco, acude a esta sección una vecina para criticar numerosos acontecimientos «vandálicos» ocurridos en el pueblo. «No hay derecho que en el verano hagan todos los destrozos que hacen, farolas de la calle, contenedores, buzones y de todo. Encima nos miran con mala cara como si fuésemos extraterrestres», apostilla la afectada. «Ya vale del vandalismo provocado por los veraneantes, estoy hasta el gorro, no pueden destrozarnos el municipio de esta manera, que dejen el pueblo y destrocen sus casas», finaliza su mensaje.

Excrementos y ladridos

Un logroñés del barrio de Madre de Dios telefonea para criticar el uso que se hace de los jardines públicos. «Todos los días y a todas horas en la plaza Fermín Gurbindo hay excrementos de animales sin recoger», informa. Además, explica que estos animales ladran sin parar y que por la noche, los dueños «sueltan a los perros para que corran libres y molesten a gusto sin importarles que los vecinos necesiten dormir».

«Guerra al peatón por obras privadas»

Cerramos la sección con la queja de un vecino de la capital riojana. Acude a nuestra sección para criticar «el abandono absoluto de Logroño». Según cuenta, mientras él está haciendo recados por el centro de la ciudad se da cuenta de que «cada vez es más difícil andar tranquilo». «Las aceras están ocupadas por obras durante meses, no hay espacio para los peatones, no quiero pensar en las personas con movilidad reducida», comenta. «Se le ha declarado la guerra al peatón y no hay nadie que lo defienda», sentencia.

... y La Guindilla Hojas que cubren el césped de la plaza de Joan Miró

Ampliar

El remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta la plaza de Joan Miró, en Logroño. En esta zona de la capital riojana se ha encontrado el césped cubiero por las hojas de los árboles. «Ha llegado el otoño a la plaza», apunta de manera irónica antes de preguntarse «dónde está el equipo de limpieza» para poder recogerlas y dejar la zona en condiciones.

