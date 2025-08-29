LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Olores, actos vandálicos, excrementos... hoy en el Teléfono del Lector

Estos son los temas que preocupan a nuestros lectores hoy

La Rioja

Logroño

Viernes, 29 de agosto 2025, 08:48

  1. Imagen principal - «Satisfacción» por las recetas en Rioja Salud

    «Satisfacción» por las recetas en Rioja Salud

Se abre la sección con una llamada desde Logroño cuyo autor muestra «su satisfacción por el servicio de médicos que recetan por teléfono cuando no está tu médico de cabecera». «Desde la app de Rioja Salud rellenas un formulario y ese mismo día o el siguiente se ponen en contacto contigo, son efectivos, rápidos y encantadores», explica. Ella quiere felicitar al organizador del sistema y a los doctores que lo hacen: «Es una buena medida».

  1. Imagen principal - «Olores totalmente insoportables»

    «Olores totalmente insoportables»

Un lector telefonea para quejarse de los olores que desprende la quemadora de orujos de Viana. «Absolutamente desastroso, llegan unos olores a Logroño totalmente insoportables así desde hace años», informa. Se pregunta qué están haciendo los responsables ante esta «pérdida de calidad de vida» de los logroñeses.

  1. Imagen principal - Indignada por el trato sanitario tras un golpe

    Indignada por el trato sanitario tras un golpe

Una mujer de Logroño llama para denunciar lo que le ocurrió el pasado domingo. «Acudí al Carpa después de caerme por un dolor de rodilla y me dijeron que no me iban a hacer ninguna prueba, y que en dos meses me la haría el médico de cabecera. Después fui al San Pedro, y lo único que hicieron fue recetarme antiinflamatorio, paracetamol y pincharme algo para el dolor. Y me fui sin saber lo que tenía», explica indignada. «El personal, eso si, fue muy atento y amable», sentencia.

  1. Imagen principal - Actos «vandálicos» en Alesanco

    Actos «vandálicos» en Alesanco

Desde Alesanco, acude a esta sección una vecina para criticar numerosos acontecimientos «vandálicos» ocurridos en el pueblo. «No hay derecho que en el verano hagan todos los destrozos que hacen, farolas de la calle, contenedores, buzones y de todo. Encima nos miran con mala cara como si fuésemos extraterrestres», apostilla la afectada. «Ya vale del vandalismo provocado por los veraneantes, estoy hasta el gorro, no pueden destrozarnos el municipio de esta manera, que dejen el pueblo y destrocen sus casas», finaliza su mensaje.

  1. Imagen principal - Excrementos y ladridos

    Excrementos y ladridos

Un logroñés del barrio de Madre de Dios telefonea para criticar el uso que se hace de los jardines públicos. «Todos los días y a todas horas en la plaza Fermín Gurbindo hay excrementos de animales sin recoger», informa. Además, explica que estos animales ladran sin parar y que por la noche, los dueños «sueltan a los perros para que corran libres y molesten a gusto sin importarles que los vecinos necesiten dormir».

  1. Imagen principal - «Guerra al peatón por obras privadas»

    «Guerra al peatón por obras privadas»

Cerramos la sección con la queja de un vecino de la capital riojana. Acude a nuestra sección para criticar «el abandono absoluto de Logroño». Según cuenta, mientras él está haciendo recados por el centro de la ciudad se da cuenta de que «cada vez es más difícil andar tranquilo». «Las aceras están ocupadas por obras durante meses, no hay espacio para los peatones, no quiero pensar en las personas con movilidad reducida», comenta. «Se le ha declarado la guerra al peatón y no hay nadie que lo defienda», sentencia.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento?

  • Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

  • Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

  • La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

Hojas que cubren el césped de la plaza de Joan Miró

... y La Guindilla

Hojas que cubren el césped de la plaza de Joan Miró

El remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta la plaza de Joan Miró, en Logroño. En esta zona de la capital riojana se ha encontrado el césped cubiero por las hojas de los árboles. «Ha llegado el otoño a la plaza», apunta de manera irónica antes de preguntarse «dónde está el equipo de limpieza» para poder recogerlas y dejar la zona en condiciones.

Las normas de El Teléfono del Lector

  • Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.

