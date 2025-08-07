La ola de calor renace con fuerza en La Rioja Las máximas han ascendido este jueves cinco grados respecto a la jornada previa, a la espera de que sigan subiendo en los próximos días

Un grupo de niños se baña en las piscinas de Las Norias durante la mañana de este jueves.

Iñaki García Logroño Jueves, 7 de agosto 2025, 19:39 | Actualizado 20:29h. Comenta Compartir

Se acabó el respiro, climatológicamente hablando. Tras dos jornadas consecutivas en las que los termómetros o no llegaron o sobrepasaron por escaso margen los 30 grados, la ola de calor que se ha instalado en sobre España ha renacido este jueves con fuerza en La Rioja. Un solo dato lo demuestra: con respecto al día anterior, las máximas han subido cinco grados a la espera de que en las próximas horas sigan ascendiendo e incluso superen la barrera de los 40º en algunos puntos de la comunidad autónoma.

Esta vez sí, los vaticinios acabaron cumpliéndose. Se esperaba un ascenso térmico para este jueves y llegó. La sensación de calor resultó mucho más acusada en las horas anteriores y eso quedo patente ya en la velada del miércoles al jueves, cuando en algunas estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología los registros no bajaron de los 20 grados en ningún momento. Así ocurrió, por ejemplo, en Alfaro. Después de que 24 horas antes las mínimas se habían quedado en unos razonables 16,3 grados a la noche siguiente marcaron, como registro más bajo, 21,2 grados. Es decir, cinco de diferencia entre un día y otro para configurar una noche tropical en La Rioja Baja.

No fue ese el único punto de la geografía regional en donde ocurrió algo similar. Curiosamente, tampoco bajaron de los 20 grados en Valdezcaray, mientras que en el resto de las estaciones de la Aemet en La Rioja las mínimas se quedaron en torno a los 15 y los 16 grados. Más asumibles.

Temperaturas Alfaro. Máxima: 36,8º. Mínima: 21,2º.

Anguiano. Máxima: 33,9º. Mínima: 14,9º.

Cenicero. Máxima: 36,6º. Mínima: 16,7º.

Enciso. Máxima: 34,3º. Mínima: 15,6º.

Logroño. Máxima: 37º. Mínima: 15,5º.

Nájera. Máxima: 37,3º. Mínima: 16,6º.

Valdezcaray. Máxima: 28,3º. Mínima: 20,3º.

Una vez que el sol hizo acto de presencia, las diferencias con los días previos eran más que patentes en las calles de la región. Ya desde la mañana se notaba que había más temperatura y esa sensación se agudizó, más si cabe, conforme las horas pasaban. Era de esperar, por lo tanto, que dichas apreciaciones se transformaran en unos registros más altos en las estaciones de la Aemet. Y así fue. La máxima de la región se dio en Nájera, con 37,3 grados poco antes de la seis de la tarde. Cerca se quedó Logroño, con una máxima de 37 grados, mientras que en Alfaro y Cenicero los termómetros marcaron su tope en 36,8 y 36,6, respectivamente.º.

Más días

Este jueves ha hecho calor y los vaticinios apuntan a que en los próximos días hará más todavía. De momento, tal y como ha venido sucediendo durante los últimos días, la Aemet volvió a ampliar la duración de este largo episodio de altas temperaturas. Apunta ahora que, al menos, se prolongará hasta el próximo miércoles, con previsiones que se acercan a los 40 grados en la mayor parte de las jornadas que quedan hasta llegar a ese día.

Para este viernes se esperan máximas de 39 grados en gran parte de la comunidad autónoma y la Agencia Estatal de Meteorología sigue fijando el momento máximo de la ola de calor para el próximo lunes, fecha para la que, eso sí, ha rebajado un poco las estimaciones. Así, vaticina 42 grados en Calahorra y 41 tanto en Logroño como en Haro, con veladas en las que las mínimas no bajarán de los 21 grados. Se presenta ese como el día más tórrido de una ola de calor que ha reaparecido con fuerza.

Comenta Reporta un error