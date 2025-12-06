Nieve para jugar en Valdezcaray, pero todavía sin esquiar

Un centenar de personas, en su mayoría familias, se han acercado este sábado a la jornada de apertura al turismo de la estación de esquí ... de Valdezcaray. Las altas temperaturas de los últimos días terminaron con la nieve acumulada, especialmente en la cota de 1.600 metros, pero algún valiente sí que subió por su propio pie hasta la segunda, especialmente en Colocobia donde había una mínimo espesor que permitió lanzarse bolas y deslizarse con los trineos.

«La estación tiene nieve, pero no la suficiente para la práctica del esquí con seguridad», reconocía el gerente de la estación, Carlos Pérez, «con lo que hemos tenido que tomar la decisión de abrir este puente, los tres días, a uso turístico» únicamente. «Si miramos las webcam, se ve todo blanco y parece que las pistas estuviesen para listas para ser abiertas, pero la realidad es bien diferente cuando estás sobre el terreno. Las piedras están ahí abajo, no hay una capa consolidada y firme sobre la que se pueda esquiar, así que lamentablemente no hemos podido iniciar la temporada como nos hubiese gustado», añadía Pérez.

Las condiciones necesarias para que la nieve cuajase o incluso para poner en marcha el sistema de innivación no se han producido. «El problema fundamental es la escasez de nieve, no hay un espesor suficiente como para hacer una base sobre la que poder pisar, sacar las máquinas pisanieves y que la compacten sin riesgo de levantar piedras y tierra y remover todo», confirmaba. Al final, «es una mezcla de tierra, piedras y la poca nieve que hay. Sería contraproducente también para las máquinas, porque no están preparadas para que vayan pisando ese tipo de suelo», según Pérez.

Ni ha nevado lo suficiente ni tampoco ha hecho el frío necesario. «Todavía estamos en etapas iniciales de la época invernal. En ocasiones llegan en estas fechas -el frío y la nieve-, pero en otras estamos al límite como ha sucedido este año. Estábamos deseando poder abrir y hasta el último momento no hemos tomado la decisión. Confiábamos en la nevada que se anunció para la noche del jueves, pero finalmente se quedó en poca cosa», explicaba al gerente de la estación de esquí de Valdezcaray. Además, «en la parte baja fue aguanieve, que es más perjudicial que beneficioso», aseveraba.

Mejoras en todas las áreas

Tampoco los cañones de innivación han podido ponerse en funcionamiento «los últimos días, con la instalación ya preparada. No ha hecho el frío como para poder arrancar la instalación», insistía. Y de momento no hay fecha para su apertura. Carlos Pérez explicaba que «es algo que ocurrirá en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan. Estamos trabajando de forma intensa para cuando llegue ese momento». Espera que «caiga una nevadita, haga un poco más de frío y ya podamos fabricar nieve». Sin embargo, «ahora vienen días más cálidos, de subida de temperaturas, pero a partir del 10 o el 11 de diciembre -miércoles y jueves próximos- volverán a bajar las temperaturas y entrará algún frente».

La estación de Valdezcaray contará con varias novedades esta temporada. «Hemos hecho un trabajo intensivo durante toda la época estival, por lo que habrá muchas mejoras en todas las áreas», avanzaba Carlos Pérez, tanto en las máquinas como en los remontes o los sistemas de producción de nieve, «pero también en los edificios y las pistas». Actualmente, la instalación riojana cuenta con seis pistas verdes, otras seis azules, diez rojas y dos negras, además de dos itinerarios fuera de pista «que están abiertos cuando la innivación alcanza toda la estación».

Valdezcaray abrió al esquí en la anterior campaña el 13 de diciembre y cerró el 6 de abril de este 2025, ofreciendo una temporada más larga de lo habitual con 82 días de apertura, a pesar de las condiciones meteorológicas, y duplicando prácticamente su número de visitantes respecto al ejercicio anterior. En total, fueron 48.000 los usuarios que se acercaron a disfrutar de la nieve riojana.

Para esta temporada, de momento, predomina la prudencia, aunque con optimismo. «El invierno ha comenzado con visos más favorables que los dos anteriores, parece que será más prometedor», desde el punto de vista de la cantidad de nieve. Además, Carlos Pérez recuerda que «estamos mucho mejor preparados, porque las inversiones realizadas van a asegurar que podamos maximizar los días de apertura cuando las condiciones meteorológicas acompañen».

Toda la información actualizada podrá consultarse en la web y en los perfiles oficiales de la estación en redes sociales.