Un grupo de personas disfruta de la nieve en la estación de Valdezcaray.

Un grupo de personas disfruta de la nieve en la estación de Valdezcaray. Miguel Peche

Nieve para jugar en Valdezcaray, pero todavía sin esquiar

La estación abre solo al turismo y un centenar de personas disfruta el primer día en la estación, que espera que llegue ya el frío

María Caro

María Caro

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:24

Comenta

Un centenar de personas, en su mayoría familias, se han acercado este sábado a la jornada de apertura al turismo de la estación de esquí de Valdezcaray. Las altas temperaturas de los últimos días terminaron con la nieve acumulada, especialmente en la cota de 1.600 metros, pero algún valiente sí que subió por su propio pie hasta la segunda, especialmente en Colocobia donde había una mínimo espesor que permitió lanzarse bolas y deslizarse con los trineos.

