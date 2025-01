Incomodidad por los actos del Bhelma III

La Rioja Logroño Sábado, 25 de enero 2025, 09:23 Comenta Compartir

Residencias, helicópteros, agradecimientos a sanitarios y condecoraciones inmerecidas. Esto y más, en el Teléfono del Lector.

Residencias de mayores y Administración

La primera llamada de hoy llega de una vecina de Logroño que aprovecha para lanzar algunas preguntas «a los políticos» de la región. «¿Por qué en Asuntos Sociales hay tanta gente trabajando en las oficinas y tan poca en las residencias de ancianos? ¿Han ido los políticos a ver a estas personas? ¿Qué va a ser de nosotros?». Además, insta a la Administración a «humanizar las residencias», así como a «hacerlas públicas.

Gracias a una auxiliar desconocida

Turno ahora para un sentido agradecimiento. Una lectora que ha pasado unos días en la planta de cirugía torácica del Hospital San Pedro donde recibió «un trato estupendo» manda un mensaje «a una auxiliar de enfermería cuyo nombre desconozco, pero que es de Nájera». Agradece «el cariño, la profesionalidad y la empatía» de la profesional sanitaria.

El Phelma III

Las celebraciones del 50 aniversario del Batallón de Helicópteros de Maniobra Bhelma III que se celebraron ayer en el Revellín incomodan a un vecino de Lardero. Se pone en contacto con el Teléfono para quejarse de «que vayan a vaciar 300 o 400 plazas de aparcamiento». Sin embargo, propone una solución echando la vista atrás. «Hace 40 años lo hacían en Recajo; te llevaban tus padres a ver los helicópteros y los hangares. Ya vale con llevar todo al centro de Logroño», concluye.

Casi dos semanas de espera

Trece días es el tiempo que tendrá que esperar una comunicante para tener una cita con su médico de cabecera. Exige una explicación porque considera que le tendrían que haber atendido «en cuestión de un par de días». «¿Por qué las personas con problemas graves como el que tengo yo tenemos que esperar 13 días?», se pregunta.

«Usted no ha aparecido»

Momento para una queja de esta logroñesa a la consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja sobre el «repunte de gripe que está habiendo últimamente bastante elevado». Se dirige a ella para reprocharle que «dijera que estaba todo controlado y que nada había colapsado». Ironiza también preguntando a la consejera dónde ha estado estos días. «Usted no ha aparecido porque puede que esté enferma de la gripe».

«Vergüenza» inmobiliaria

Llega ahora una llamada de un vecino de la calle María Teresa Gil de Gárate para mostrar su «total indignación» por el anuncio de que esta céntrica calle peatonal de Logroño albergará 18 nuevos pisos turísticos. «Es una vergüenza tener que aguantar las terrazas de los bares durante el día y después a los borrachos por las noches». Se dirige también al alcalde de la ciudad para mostrar su decepción. «Creía que Escobar nos iba a librar de los apartamentos turísticos; no lo vamos a tolerar», comenta.

Pisoteados y ninguneados

«Las condecoraciones a gente sin méritos no tienen valor alguno». Así de contundente comenzaba la llamada de este lector. «La democracia parece estar reducida al día de la votación y los cuatro años restantes no van a ningún lado». Insta a la población a no acudir a las urnas. ¿Para qué vamos a votar? ¿Para qué ser pisoteados y ninguneados por cuatro egoístas vividores que se creen unos redentores endiosados?, se pregunta el lector.

... y La Guindilla «Falta de educación y un sentido del humor malsano»

«Lijados y pintados por operarios de jardines hace unos días», señala un lector que nos envía esta imagen de unos bancos en la calle Magisterio, de Logroño. «Además de una falta de educación y respeto total, hay que reconocerles un sentido del humor incorrecto y malsano», lamenta. «Sobra salvajismo y faltan más vigilancia, sanciones y medidas coercitivas», reclama.

