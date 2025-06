La recién elegida decana del Colegio de Procuradores de La Rioja, Miriam Ayala Molinuevo, obtuvo la licenciatura en Derecho, cursó estudios de especialización y tuvo ... la oportunidad de colaborar en varios despachos de Madrid y Burgos, donde se formó para fundar su propio despacho en La Rioja en enero de 2014.

Desde entonces, ha desarrollado su labor «con mucha ilusión, pero aprendiendo cada día y dispuesta a la transmisión del conocimiento en cada oportunidad», como por ejemplo en el Máster de Acceso a la Abogacía y Procura, donde imparte clases junto con otros compañeros.

– ¿Por qué ha optado al cargo de decana del Colegio de Procuradores de La Rioja?

– Mientras he formado parte de la anterior Junta de Gobierno, he vivido de cerca durante estos años las particularidades del Colegio de Procuradores de La Rioja y entiendo la conveniencia de participar en la toma de decisiones. En la convocatoria de elecciones, tanto la anterior decana Teresa Zuazo, nuestra recién nombrada decana de honor por su contribución al colegio, como muchas de mis compañeras que componen actualmente la Junta de Gobierno, me mostraron su apoyo para trabajar juntas si me atrevía a dar el paso para suceder a Teresa, con cuya ayuda cuento en esta nueva andadura. Me sentí tan respaldada por personas a las que conozco bien y a las que reconozco su esfuerzo y capacidad de trabajo, que decidí presentarme y, a juzgar por el apoyo tan mayoritario de mis compañeros en la elección, creo que fue una buena decisión.

– ¿Qué siente después de su nombramiento?

– Siento gratitud hacía los compañeros por mi nombramiento como decana del ilustre Colegio de Procuradores, así como a mi Junta de Gobierno constituida por personas de las que siento su amparo y percibo su plena disposición. Les agradezco su entusiasmo, entrega y dedicación presente y futura. Con su apoyo espero llevar adelante el buen funcionamiento del organismo, que redundará en el justiciable.

– ¿Qué objetivos se ha marcado para esta etapa?

– Mejorar la integración tecnológica, la búsqueda de oportunidades, la comunicación para el mayor conocimiento de nuestro trabajo serán algunos de mis objetivos.

– ¿Cuáles son los principales retos que va a afrontar durante su cargo?

– Estamos en un momento de muchos cambios y una vez más nuestro colectivo mostrará su gran capacidad de adaptación y su lealtad, contribuyendo para el buen funcionamiento de la Administración de justicia. Este esfuerzo de adaptación me motiva sobremanera.

– ¿Cuál es la situación actual de los procuradores en La Rioja? ¿Cuántos hay colegiados actualmente?

– En La Rioja hay actualmente más de cincuenta colegiados en ejercicio y la mayoría dirigen despachos unipersonales y acumulan mucha experiencia. Son profesionales muy motivados y resolutos.

– ¿Qué opina sobre la posible ley acerca de las pensiones para procuradores y abogados que ha motivado manifestaciones en las últimas semanas?

– Es un tema que ha generado un amplio debate y las manifestaciones que ha habido reflejan el nivel de preocupación existente en el gremio, ya que cualquier normativa podría tener implicaciones significativas, en todo caso garantizar una transición justa entre la mutualidad y el RETA me parece absolutamente necesario.