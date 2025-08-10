Haro supera los 40 grados y el calor continuará apretando La capital del vino midió este domingo la máxima del día en la región, mientras que Logroño se quedó muy cerca con 39,4, al igual que Calahorra con 39,2

La Rioja LOGROÑO. Domingo, 10 de agosto 2025, 20:39

Las previsiones de elevadas temperaturas se cumplieron en la jornada dominical con un calor sofocante que golpeó a casi toda La Rioja. Las cifras más altas se registraron en Haro, donde se llegó a medir una máxima de 40,1 grados. Logroño y Calahorra, con 39,4 y 39,2 grados respectivamente, sufrieron también los rigores de la canícula extrema que azotó también con fuerza en localidades como Nájera (38,8 grados), Anguiano (38,7 grados) o Alfaro (38,6 grados). Al menos, en cierto modo hubo un ligero alivio, ya que el calor castigó en la noche del domingo menos de que lo que lo había hecho en la del sábado con temperaturas mínimas algo más frescas, quedando en la mayoría de localidades por debajo de los 20 grados.

Sin embargo, la sensación y las previsiones meteorológicas marcan que este calor asfixiante de esta segunda (y larga) ola de calor ha llegado para quedarse algunos días más. En este sentido, si este domingo se esperaban temperaturas sofocantes que mantenían el aviso naranja en la Ribera riojana, este lunes la situación no variará demasiado.

Avisos amarillo y naranja

Así, la región mantiene para este 11 de agosto los mismos avisos que se lanzaban para este domingo, el nivel amarillo en la Ibérica riojana y el naranja en la ribera del Ebro por la alta probabilidad de alcanzar temperaturas máximas de 35 y 39 grados, respectivamente.

De acuerdo con el 'Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos' (Meteoalerta) de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) publicado en la web de SOS-Rioja, el aviso de nivel amarillo comprende hasta las 21.00 horas, mientras que se espera que se prolongue el naranja entre las 13 y las 21 horas.

Las previsiones que Aemet marca para el inicio de semana y los días posteriores no auguran ningún alivio térmico sino un mantenimiento del calor asfixiante y la posibilidad de tormentas para los próximos martes y miércoles. Es más, las elevadísimas temperaturas de estas jornadas no parece que vayan a desaparecer en la próxima semana e incluso podrían superar los 41 grados para el próximo fin de semana.