No vaya a ser que me lo aprueben

Tiempos interesantes estos, ay, en el sentido amenazante que le daban se supone que los chinos: «Ojalá vivas tiempos interesantes», esa maldición. Época divertida será ... esta para el historiador del siglo que viene, aunque no confío en que nos entienda. Cómo descifrar del todo las cosas que nos andan pasando.

Cómo comprender, por ejemplo, que un presidente de los Estados Unidos convierta el jardín de la Casa Blanca en un concesionario de los coches de su colega, objeto al parecer de la peor de las desdichas: que nadie quiere comprárselos porque, en fin, el señor es bastante repelente. Con el chiste final: los más odiadores de lo eléctrico se bajan de sus Ford hipercontaminantes para montarse en el muy eléctrico Tesla al que hace cuatro días denigraban por woke.

Mientras, ese mismo presidente anda subiendo aranceles puntualmente a todos sus aliados, que no tanto a sus enemigos, y amenaza con invadir a su aliado más fiel, Canadá, ese que le ha acompañado perrunamente en todas y cada una de las guerras en la que se ha metido. Nos sube también los aranceles a los españoles, que curiosamente tenemos un déficit bastante grande con los USA (le vendemos mucho menos de lo que él nos vende, pero algo debe de estar también mal en eso). Y la guerra comercial acaba en el mismo Trump mandando un puñetazo a los productores de vino de La Rioja, que pasaban por ahí. Ah, hay un partido llamado Vox cuyo líder se fotografía cada vez que puede con ese señor rubio de piel naranja. Que los riojanos diputados de tal partido quizá podrían dejar de mirarse las abiertas costuras internas y decirnos qué piensan de la cuestión.

Será curioso, en fin, ver cómo el analista sesudo se explica, dentro de cien años, que Vox y Podemos acaben opinando lo mismo sobre qué tiene que hacer Europa ante la amenaza rusa. Ambos creen que básicamente nada, qué curioso. A los unos les parece más preocupante la amenaza de los marroquíes que trabajan en el champiñón, creo. Los otros viven en la política-meme, y ante eso hay poco que hacer.

Pero peor aún: los dos partidos que representan a la amplísima mayoría del pueblo español, PP y PSOE, están completamente de acuerdo en esta cuestión. Y sin embargo, no se cansan de hacer alarde de su desacuerdo y odio mutuo. De hecho, da la impresión de que el presidente no se atreve a llevar el asunto al Parlamento ante la enorme posibilidad de que se lo apruebe el PP. Y hasta ahí, claro, podíamos llegar.

Domingo Sueldos Una aclaración necesaria

No anduve fino el domingo pasado cuando hablaba de los diputados y sus sueldos. Cierto es que nuestros diputados riojanos nos cuestan el 25% más que hace dos años. Pero esa subida, no dejé yo claro la semana pasada, tiene más que ver con una tendencia aparentemente imparable: qué más y más de ellos ven más provechoso trabajar para nosotros que para ellos mismos, y que por tanto se están haciendo diputados profesionales a toda velocidad. Y eso hace que el parlamento se encarezca.

Mis disculpas por no haberlo clarificado, claro. Aunque sinceramente no sé si esta otra explicación es mejor o peor. Tenemos cada vez más diputados profesionales, pero el Parlamento (sus plenos y comisiones lo demuestran) sigue siendo una cosa soberanamente aburrida y peligrosamente inane, que encima ya no da ni premios de pintura, y cuyos periodos de sesiones tienen más vacaciones que los de los maestros. Será por la mayoría absoluta. O no.

Miércoles ¿Gol? La feroz discusión

Tres días llevo oyendo otra de esas peregrinas discusiones futboleras que tanto amenizan las jornadas laborales de la nación toda. Esta es buena, no me lo negarán: un tipo que resbaló, cometió por tanto una infracción y fue sancionado, cosa que le parece mal a media España y bien a la otra. Si el mismo tipo hubiera pertenecido a otro equipo, la media España que ahora jura estaría aplaudiendo y viceversa. Todos saben que eso sería así, pero aún así discuten con pasión feroz y argumentos legales. Menos mal que durará poco.