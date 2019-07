Vea estudia demandar al Gobierno de La Rioja por un error Miércoles, 31 julio 2019, 08:01

César Vea estudia la posibilidad de interponer sendas demandas contra el Gobierno de La Rioja y contra la empresa que instaló su planta solar en el Villar de Arnedo por el presunto error administrativo que, según su versión, está en el origen del problema. «No sé si estoy en plazo de denunciar y preferiría no tener que hacerlo, pero quizás la solución pase por ahí», según advierte.

«El error -explica- consiste en que el Gobierno de La Rioja certificó nuestra planta, pero tres años después, cuando ya estaba a pleno rendimiento, el Ministerio dijo que esa certificación no era correcta por una cuestión técnica. No lo revisaron en tiempo real y ya no se podía subsanar».

Por otro lado, Vea también quiere reunirse con Concha Andreu, aspirante a la Presidencia del Gobierno riojano, para pedirle «que se posicione al respecto».