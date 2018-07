Cs dice que se debe «evitar que La Rioja tenga las peores carreteras de España»

El PP dice que se dedican 15 millones anuales a conservar carreteras

El Partido Popular de La Rioja ha recalcado a Ciudadanos (Cs) que el Gobierno regional destina más de 15 millones de euros cada año a la mejora de la conservación y la seguridad vial de la red de carreteras riojanas que son de su competencia.

En un comunicado, el PP ha insistido en que tiene un «firme compromiso» con la seguridad de todos los riojanos que circulan por los casi 1.500 kilómetros de la red autonómica, que supone aproximadamente el 80 por ciento del presupuesto regional consignado en materia de carreteras. «Afirmar, sin sonrojarse, que 'La Rioja tiene las peores carreteras de España', además de evidenciar que Pablo Baena ha viajado poco, le desacredita como portavoz autonómico de esta formación política por su nulo rigor, por basarse en un estudio que no se ajusta a la realidad y por su poco respeto a la verdad», han recalcado los populares.

Según el PP, «Baena hace meses que está inmerso en su particular campaña electoral, más de puertas para dentro que de cara a los riojanos, algo que es legítimo y que los afiliados a Cs La Rioja deberán valorar, lo que no es de recibo es que para medrar en su partido insulte la inteligencia de los riojanos con afirmaciones como las de hoy o arrogándose méritos que no le corresponden».