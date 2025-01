«Creo que puedo ser la persona idónea para unir al sindicato y tener consensos»

Cristina Antoñanzas regresa a La Rioja, aunque nunca se ha ido. Sí es cierto que ha estado los últimos ocho años en Madrid, como vicesecretaria en la ejecutiva confederal de Pepe Álvarez, pero tenía hilo directo con el sindicato en la región. Ahora acepta el ... reto de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) para competir con Jesús Izquierdo por la secretaría general de UGT que ya ocupó entre 2013 y 2016.

– ¿Qué está haciendo mal Izquierdo o qué no está haciendo para dar el paso al frente y liderar una candidatura alternativa?

– A mí no me gusta hablar en negativo. Yo creo que él ha hecho una gestión, en cierto modo, positiva. Pero quizá en la parte más interna del sindicato, que también es importante y que no debe afectar a los afiliados y a los trabajadores, ha tenido algún debe. Cualquier federación tiene autonomía y según qué temas es importante hablar con las personas de ese sector porque son las más afectadas. También ha habido otras cuestiones como las elecciones sindicales, donde se hace un gasto importante, y ha habido cambios respecto a las aportaciones que hace la Unión (UGT) a las federaciones, no solo a la nuestra. En la FICA hemos echado en falta más atención, más contacto directo. Se ha intentado limar asperezas pero...

– ¿Se ha intentado o se va a intentar llegar a una candidatura de consenso entre ustedes?

– Lo hemos intentado todos pero quiero decir que es complejo aunque tenemos que seguir trabajando ahora y después del Congreso.

– ¿Qué líneas rojas tiene usted?

– Si los dos queremos acceder a la secretaría general, es difícil llegar al consenso.

– El hecho de que los dos aspirantes sean de la misma federación, la FICA, ¿no puede dar imagen de desunión en UGT?

– Mi candidatura tiene el aval total y absoluto de la FICA a nivel regional [dice contar con el apoyo de los 55 delegados que llevará la federación a la votación en el Congreso] y también a nivel estatal. Creo que tiene que ser él quien explique qué le parece no contar con el apoyo de FICA.

– Y con este escenario, ¿teme que del cónclave del viernes salga un sindicato dividido?

– Gane quien gane el 31 de enero, y espero que seamos nosotros, lo primero que hay que hacer es trabajar por un sindicato unido y yo creo que puedo ser la persona idónea para buscar y alcanzar ese consenso. Ya lo tuvimos cuando fui la secretaria general y en mi lista se vieron reflejadas todas las federaciones. Por lo visto en los últimos años, si Chechu (Izquierdo) vuelve a ser elegido tendrá difícil reconducir la situación con FICA. Yo también conozco la casa, a los compañeros de las distintas federaciones, he trabajado con ellos y soy una persona dialogante, con empatía, que le gusta negociar y llegar a acuerdos y que cree en el trabajo en equipo.

– El debate del futuro, dicen los sindicatos, está en el reparto de la jornada de trabajo. Reclaman reducirla, que sí puede ser viable en grandes empresas, ¿pero lo ve factible en las pymes riojanas o puede derivar en cierres o en pérdida de actividad?

– Cuando hablábamos de la subida del Salario Mínimo Interprofesional también se decía que iba a suponer cierres de empresas y no pasó nada. Al contrario, se ha conseguido dignificar la situación de muchas personas, sobre todo mujeres, que tenían condiciones precarias. La reducción de la jornada es un avance. No queremos vivir para trabajar sino trabajar para poder vivir y también disfrutar y conciliar. Y no basta solo con reducir la jornada sino también es importante el control horario.

Negociar y reivindicar

– ¿Viven los sindicatos la misma realidad de la clase trabajadora y de la mayoría de la sociedad o viven una realidad paralela?

– Eso es algo que se plantea muchas veces pero con poco rigor. Si alguien sabe qué sucede en las empresas y cómo están los trabajadores, somos nosotros. Quizá falta explicarlo mejor, porque el sindicato no somos los dirigentes sino los afiliados y por ende los delegados que se presentan bajo las siglas de UGT y a quienes votan millones de trabajadores.

– ¿Está siendo su sindicato en La Rioja demasiado complaciente con el Gobierno del PP? ¿Ha perdido el carácter reivindicativo?

– Tenemos que saber manejar bien los tiempos y es importante la reivindicación y la negociación. UGT siempre ha querido negociar para conseguir cosas y si por esa vía no lo logra está claro que va a seguir reivindicando y manifestándose en la calle. Hemos llegado a acuerdos importantes como la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral pero también le exigimos al PP y al Gobierno que cumpla la Ley de Igualdad aprobada por unanimidad en el Parlamento.

– Si usted sale elegida el viernes, ¿cuáles serán sus prioridades?

– A nivel interno, tener más diálogo, más participación de las federaciones y más transparencia. Y en clave externa tenemos que seguir participando en las mesas de diálogo con el Gobierno, con postura firme y contundente para defender los derechos de los trabajadores. También debemos recuperar el protagonismo de los jóvenes y de las mujeres porque no solo hay que ser feministas el 8 de marzo o el 25 de noviembre. Y el sindicato a veces es profundamente machista. Hay que seguir trabajando para que las mujeres participen de la toma de decisiones.

– Dice que a veces UGT es profundamente machista. ¿Por qué?

– Somos un reflejo de la sociedad, que es machista. No es que el sindicato lo sea más. Hemos conseguido muchos avances pero no nos podemos parar. Cuando negociemos un convenio, cuando hablemos de subir el SMI, tenemos que pensar en cómo mejorar la situación de las compañeras.