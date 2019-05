'Crea la banda sonora de tu vida' sube a 700 escolares al escenario del Auditorio 04:48 Los profesores de 19 centros escolares riojanos han participado en este proyecto educativo que ha culminado con un gran concierto BELÉN MARTÍNEZ-ZAPORTA Logroño Viernes, 31 mayo 2019, 21:15

La música invadió, envolvió y conquistó el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño y su escenario. Allí se bailó, se tocó y se cantó en grupos, en concreto, de 19 colegios de La Rioja cuyos profesores de Música (de Primaria y Secundaria) han participado en el proyecto Crea la banda sonora de tu vida, o como ellos lo llaman, CBS.

«Ahora están enganchados a él», comentaba con naturalidad Antonio Domingo, el creador de la iniciativa que se ha replicado ya en distintas regiones españolas -la primera fue Castilla-La Mancha- y la última, hasta hoy, La Rioja. «Ponerlo en marcha parte de la Consejería de Educación de La Rioja, a través del CIFE, el Centro de Innovación y Formación Educativa de La Rioja», explica. «Los profesores reciben una formación, que tiene un seguimiento» y el último paso es este concierto en el que han participado unos 700 escolares, detalla.

'Crea la banda sonora de tu vida' nació en el 2013-2014 por encargo de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, explica Domingo. Ese curso, recibió el premio de la Fundación ATRESMEDIA al 'Éxito educativo'. A día de hoy, se han formado con este proyecto 200 profesores y han participado más de 45.000 niños.

«La música es una herramienta procedimental. Lo que se pretende es que en nuestras aulas se formen los alumnos haciendo música, como cuando se estudia inglés se aprende hablando. Que se baile, que se cante...», defiende. «El currículo de Secundaria respecto a esta asignatura es vergonzoso, un niño no necesita saber determinadas cosas de Vivaldi debería de tocar Vivaldi o Queen. Está demostrado que con la música es la única materia que es capaz de 'tocar' todas las áreas del cerebro, poner en marcha once zonas, influye en las estructuras neuronales», afirma este profesor que aspira a que la Música se convierta en una asignatura troncal, no residual». El objetivo es «transformar el cerebro con esta herramienta neuroplástica» que es la música y que «influye en el mejor aprendizaje de materias como Lengua o las propias Matemáticas».