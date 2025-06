La búsqueda «desesperada» de «una salvación» contra el calor en La Rioja

Iñaki García Logroño Sábado, 28 de junio 2025, 08:14 | Actualizado 08:21h. Comenta Compartir

Toldos, aire acondicionado, ventiladores, climatizadores... Cualquier opción es buena para combatir el calor y más cuando aprieta con fuerza, tal y como ha sucedido en las semanas más recientes y como ocurrirá, si las previsiones meteorológicas se cumplen, en los próximos días. La Rioja, que ya ha vivido jornadas con casi 40 grados de temperatura máxima este junio, se asoma a la primera ola de calor del verano y eso ha provocado una búsqueda masiva de cualquier elemento para refrescar el ambiente. «La gente viene a la desesperada, buscan una salvación contra el calor», cuenta Manuel Sánchez, director de la tienda de Electricidad Guerra de Logroño. «Nos piden que les demos lo que más frío les proporcione», añade.

Cuentan varios responsables de estos negocios que no recuerdan una situación similar a la de este año, con tanta gente buscando un ventilador al mismo tiempo en pleno junio. «Otros años el calor más fuerte llega a mediados de julio, cuando muchos ya se han ido al pueblo o de vacaciones», considera Francisco Royo, gerente de Lovey y Hernández, dos establecimientos logroñeses. «Este año se ha adelantado y, además, ha llegado de golpe; hemos subido casi veinte grados en dos semanas y la gente sigue en casa, haciendo una vida normal, y necesita refrescarse», apostilla.

«Desde el jueves pasado empezaron a venir muchos clientes y el sábado teníamos el 90% vendido» Manuel Sánchez Electricidad Guerra

«Instalamos aires acondicionados y no damos abasto para colocarlos» Francisco Royo Electrodomésticos Lovey

Un escenario que ha hecho que las compras se multipliquen. «El año pasado vendimos media docena de ventiladores al día, pero esta semana ha habido jornadas en las que hemos llegado a casi 50 entre ventiladores, torres, aires portátiles y climatizadores», enumera Royo, cuya empresa también instala aires acondicionados de pared. «Estamos vendiendo muchos y no damos abasto para colocarlos», avisa.

En otros negocios que se dedican a esto mismo afirman estar «a tope» de pedidos. «Desde la vuelta de San Bernabé se nota mucho más trabajo», cuentan en Frío Ebro. En Clima Logroño, mientras, el escenario resulta similar. «En junio está habiendo mucha afluencia de clientes, pero somos previsores y antes de que la campaña comenzara hicimos acopio de máquinas», exponen.

«De cada diez clientes que entran a la tienda, nueve lo hacen para comprar ventiladores» Miguel Ángel Navas Sincro

«Casi sin existencias»

Empresas como esta no han tenido problemas de abastecimiento, pero en algunas tiendas de electrodomésticos sí que admiten haberse quedado «casi sin existencias» de ventiladores y similares. «Desde el jueves pasado empezaron a venir muchos clientes y el sábado teníamos ya el 90% vendido», sentencia Manuel Sánchez, quien apostilla que esta situación es común en todo el país, lo que complica la llegada de suministros. «Pedidos que tenían que haber llegado el lunes no lo hicieron, ni tampoco el martes», apunta el de Electricidad Guerra.

Una situación parecida se ha vivido en Sincro, otro establecimiento logroñés. «El otro día nos quedamos casi sin nada, pero hemos vuelto a recibir y tiraremos de ello hasta que dure», dice Miguel Ángel Navas. «De cada diez clientes que entran, nueve son para comprar ventiladores», remata el responsable de un negocio en el que se ha registrado un considerable aumento de demandantes de estos productos desde la semana pasada.

Ampliar Ventiladores en Electrodoméstico Lovey. S. Tercero

Las tiendas, por lo tanto, se llenan de clientes 'acalorados', los instaladores de aires acondicionados no paran y a los de toldos no cesan de llegarles pedidos. «Pasa todos los años en cuanto aparece el sol», apuntan desde Persianas y Toldos Bustillo. En Toldos Alutiz Hermanos, igualmente, asumen que la llegada del calor trae asociada una mayor cantidad de trabajo. «Y desde hace tres o cuatro semanas no paramos», destacan, para después admitir que el aumento de la demanda provoca que los plazos de entrega se alarguen. «Esto es una cadena; tenemos que pedir los materiales a las fábricas y ellos también están a tope», explican desde la empresa. Todo el mundo, no en vano, quiere combatir el calor.

