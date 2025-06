La ayuda ciudadana, clave para Selena

María Caro Martes, 24 de junio 2025, 20:29 Comenta Compartir

La ciudad de Haro se mantuvo en vilo desde el domingo hasta la tarde del lunes. Fueron 48 horas de angustia por la desaparición de Selena Sanz, a la que no se encontraba después de un amplio dispositivo que la buscó infructuosamente hasta que finalmente fueron dos ciclistas quienes la localizaron en un paraje frondoso.

«La importancia de la colaboración ciudadana es fundamental para la Guardia Civil», explicaba el portavoz de la Benemérita, Miguel Ángel Sáez. «Y más en casos de desaparecidos, en los que se convierte en fundamental. Cualquier dato que puedan aportar moviliza el dispositivo y se investiga. En esta ocasión, si los ciclistas no la llegan a encontrar, no sabemos lo que hubiese pasado, por el calor de estos días. Aunque seguiríamos buscando, claro», apunta.

Y es que el lugar donde fue localizada no era de fácil acceso. Era una zona boscosa de la localidad de Villalba de Rioja. Concretamente, el hallazgo se produjo en un paraje limítrofe entre Villalba de Rioja (La Rioja) y San Juan de los Montes (Burgos), a seis kilómetros de su domicilio, el último lugar donde se le vio.

«En este caso, se encontraba en una zona que, por la presencia de la vegetación tan frondosa, era casi imposible percibirla desde el helicóptero, mucho menos aterrizar. Pero lograron localizarla y pudimos llegar a tiempo, que es lo importante», celebraba Sáez.

Cansancio y desorientación

Una vez localizada por los ciclistas, avisaron al SOS Rioja y, en pocos minutos, llegaron varias patrullas de la Guardia Civil, quienes llamaron al helicóptero que la trasladó al estadio municipal de Haro. Allí fue atendida en primera instancia, pero pronto fue trasladada al centro hospitalario, ya que después de dos días presentaba algunos rasguños, signos evidentes de cansancio y cierta desorientación.

Por el momento no se han cerrado las diligencias de la investigación, pero no se contempla otra motivación para la desaparición que no sea la voluntaria.

Varias cámaras de la ciudad captaron sus movimientos en la madrugada del sábado en los que iba sola. Salió de su casa con sus dos perros de madrugada, accedió hasta la zona de El Ferial, donde una vecina reconoció haber escuchado perros ladrando en una zona absolutamente oscura y de madrugada.

Esto provocó que la investigación se trasladase desde la zona de paseo habitual de la joven hasta las riberas del Tirón y en el puente que lleva al Barrio de la Estación se le perdió la pista, porque encaminó la carretera a San Felices, pasando junto al cámping y desviándose a pocos metros con dirección Villalba. Todo el recorrido en una noche cerrada.

Los perros, sus fieles compañeros con los que siempre se le ve por la ciudad, se mantuvieron a su lado. Una vez rescatados y en el mismo estadio municipal, se les proporcionó agua, ya que estaban sedientos tras soportar las altas temperaturas de estos días. Posteriormente fueron devueltos a su familia, con quienes afortunadamente ya descansan.

